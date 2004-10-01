Эти продукты вредят коже больше всего

Дерматологи назвали самую вредную пищу.



Продукты, которые мы употребляем, могут поспособствовать как омоложению кожи, так и ее старению, сообщает



Мы нередко забываем, что все наши приемы пищи должны снабжать организм энергией и питательными веществами. Но вместо этого они часто приводят к накапливанию шлаков и токсинов, что нарушает нормальную деятельность организма.



Главный сигнал того, что вам нужно срочно изменить рацион питания, - ваше лицо. Сначала оно приобретает землистый оттенок, а затем кожа иссушается и шелушится. Как сообщается, диетологи составили целый список продуктов, оказывающих наиболее негативное влияние на кожу. Вот 10 самых опасных.



Алкоголь



Алкоголь оказывает разрушительное влияние на нежную кожу лица. Чрезмерное употребление вызывает обезвоживание, из-за которого появляются сухость, морщины и раздражение. Более того, он выводит из организма витамин А, отвечающий за восстановление клеток дермы. Что приводит к возникновению таких заболеваний, как акне, розацеа, экзема и псориаз.



Сахар



Большое количество сахара в рационе ускоряет процессы старения и повреждения клеток, а также эластина и коллагена. Для сохранения упругости и эластичности кожи следует уменьшить потребление сахара и продуктов с его высоким содержанием.



Белый хлеб



Белый хлеб способствует образованию акне. Этот углевод супербыстрого действия повышает уровень сахара в крови, что ускоряет выработку кожного сала и закупоривает поры.



Молоко



Оно опасно тем, что андрогены способствуют активному выделению кожного сала и работе желез внутренней секреции. Диетологами доказано, что действие мелатонина, прогестерона и эстрогена из молока вызывает раздражительность и депрессию. Также гормоны в молоке провоцируют возникновение онкологических заболеваний простаты и груди.



Соль. Избыток соли, из-за высокой концентрации натрия, вызывает отеки и темные круги под глазами. Ткани набухают, и ваше лицо приобретает уставший вид. А йодированная соль способствует появлению угревой сыпи.



Кофе и черный чай



Имейте в виду, что 2-3 чашки напитков, содержащих кофеин, приводят к увеличению кортизола в организме. Этот гормон стресса негативно влияет на кожные ткани, ускоряя процессы старения, обезвоживая и истончая кожу.



Жиры



Жиры бывают полезными и вредными. Первые (омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, орехах и растительном масле) балансируют уровень влажности кожи и предотвращают образование морщин, воспалений и акне. Вторые же (так называемые трансжиры) действуют с точностью до наоборот. Поэтому включите в свой рацион грецкие орехи, соевые бобы, жирную рыбу, авокадо и т.д.



Жирное мясо



Мясо в больших количествах повышают в крови концентрацию токсических продуктов азотистого обмена, которые оказывают вред тканям организма и даже вызывают различные заболевания.



Орехи



Безусловно, орехи очень полезны, они содержат много микроэлементов, которые необходимы для правильного функционирования организма. Но все же, орехи вызывают появление прыщей. Употребляйте их, но в меру.



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Специи



Слишком острая и пряная пища, особенно если вы к ней не привыкли, может стать причиной высыпаний на коже. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Продукты, которые мы употребляем, могут поспособствовать как омоложению кожи, так и ее старению, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style Мы нередко забываем, что все наши приемы пищи должны снабжать организм энергией и питательными веществами. Но вместо этого они часто приводят к накапливанию шлаков и токсинов, что нарушает нормальную деятельность организма.Главный сигнал того, что вам нужно срочно изменить рацион питания, - ваше лицо. Сначала оно приобретает землистый оттенок, а затем кожа иссушается и шелушится. Как сообщается, диетологи составили целый список продуктов, оказывающих наиболее негативное влияние на кожу. Вот 10 самых опасных.Алкоголь оказывает разрушительное влияние на нежную кожу лица. Чрезмерное употребление вызывает обезвоживание, из-за которого появляются сухость, морщины и раздражение. Более того, он выводит из организма витамин А, отвечающий за восстановление клеток дермы. Что приводит к возникновению таких заболеваний, как акне, розацеа, экзема и псориаз.Большое количество сахара в рационе ускоряет процессы старения и повреждения клеток, а также эластина и коллагена. Для сохранения упругости и эластичности кожи следует уменьшить потребление сахара и продуктов с его высоким содержанием.Белый хлеб способствует образованию акне. Этот углевод супербыстрого действия повышает уровень сахара в крови, что ускоряет выработку кожного сала и закупоривает поры.Оно опасно тем, что андрогены способствуют активному выделению кожного сала и работе желез внутренней секреции. Диетологами доказано, что действие мелатонина, прогестерона и эстрогена из молока вызывает раздражительность и депрессию. Также гормоны в молоке провоцируют возникновение онкологических заболеваний простаты и груди.Соль. Избыток соли, из-за высокой концентрации натрия, вызывает отеки и темные круги под глазами. Ткани набухают, и ваше лицо приобретает уставший вид. А йодированная соль способствует появлению угревой сыпи.Имейте в виду, что 2-3 чашки напитков, содержащих кофеин, приводят к увеличению кортизола в организме. Этот гормон стресса негативно влияет на кожные ткани, ускоряя процессы старения, обезвоживая и истончая кожу.Жиры бывают полезными и вредными. Первые (омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, орехах и растительном масле) балансируют уровень влажности кожи и предотвращают образование морщин, воспалений и акне. Вторые же (так называемые трансжиры) действуют с точностью до наоборот. Поэтому включите в свой рацион грецкие орехи, соевые бобы, жирную рыбу, авокадо и т.д.Мясо в больших количествах повышают в крови концентрацию токсических продуктов азотистого обмена, которые оказывают вред тканям организма и даже вызывают различные заболевания.Безусловно, орехи очень полезны, они содержат много микроэлементов, которые необходимы для правильного функционирования организма. Но все же, орехи вызывают появление прыщей. Употребляйте их, но в меру.Слишком острая и пряная пища, особенно если вы к ней не привыкли, может стать причиной высыпаний на коже.





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