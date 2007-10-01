Раздел: Мир
В США при взрыве авто погибли три человека
Преступник погиб при взрыве.
В городе Аллентаун на востоке штата Пенсильвания взорвался автомобиль. Правоохранители полагают, что виновник инцидента скончался во время происшествия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
ФБР и полиция расследуют взрыв машины в городе Аллентаун на востоке американского штата Пенсильвания, который унес жизни трех человек. Об этом в воскресенье, 30 сентября, заявил прокурор округа Джим Мартин, сообщает ABC News.
По его словам, опасности для жителей округа нет, следствие склоняется к тому, что речь идёт об "одиночном инциденте".
"С высокой долей вероятности могу сказать, что преступник был убит в результате инцидента. Это обособленный инцидент", − отметил Мартин.
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По данным местных СМИ, взрыв произошел в субботу, 29 сентября, около 9.30 по местному времени (16.30 по киевскому времени). Изначально сообщалось об одном погибшем.
В городе Аллентаун на востоке штата Пенсильвания взорвался автомобиль. Правоохранители полагают, что виновник инцидента скончался во время происшествия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
ФБР и полиция расследуют взрыв машины в городе Аллентаун на востоке американского штата Пенсильвания, который унес жизни трех человек. Об этом в воскресенье, 30 сентября, заявил прокурор округа Джим Мартин, сообщает ABC News.
По его словам, опасности для жителей округа нет, следствие склоняется к тому, что речь идёт об "одиночном инциденте".
"С высокой долей вероятности могу сказать, что преступник был убит в результате инцидента. Это обособленный инцидент", − отметил Мартин.
Читайте также: Два человека погибли в результате взрыва на заводе в Москве
По данным местных СМИ, взрыв произошел в субботу, 29 сентября, около 9.30 по местному времени (16.30 по киевскому времени). Изначально сообщалось об одном погибшем.
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