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Раздел: Мир  
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В Индии полицейские "случайно" убили менеджера Apple

В Индии полицейские "случайно" убили менеджера Apple У мужчины осталась вдова и двое детей.

Менеджер по продаже Apple Вивек Тивари был убит полицейским констеблем в индийском штате Уттар-Прадеш, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

На севере Индии арестовали двух полицейских, которые застрелили сотрудника компании Apple во время патрулирования. Об этом в воскресенье, 30 сентября, сообщает Reuters.

"Вивек Тивари, менеджер по продаже Apple, был убит полицейским констеблем в штате Уттар-Прадеш, примерно в 13 км от столицы штата Лакхнау", - говорится в сообщении.

Как рассказал правоохранитель, он застрелил Тивари "по ошибке" и это была самооборона.

В то же время главный министр штата Йоги Адитьянатх заявил, что государство проведет расследование инцидента и, если потребуется, передаст дело федеральной полиции.

В свою очередь в компании Apple выразили соболезнования семье и друзьям Тивари.

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По данным представителя полиции, государство обещало денежную компенсацию в размере 250 тыс. рупий (3,4 тыс. долларов) для вдовы Тивари и его двух дочерей.
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 Теги: Индия, полиция, Apple, убийство

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Сегодня, 10:29 » Автор: Алена Шимко
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