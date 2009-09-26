Раздел: Мир
В Индии полицейские "случайно" убили менеджера Apple
У мужчины осталась вдова и двое детей.
Менеджер по продаже Apple Вивек Тивари был убит полицейским констеблем в индийском штате Уттар-Прадеш, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На севере Индии арестовали двух полицейских, которые застрелили сотрудника компании Apple во время патрулирования. Об этом в воскресенье, 30 сентября, сообщает Reuters.
"Вивек Тивари, менеджер по продаже Apple, был убит полицейским констеблем в штате Уттар-Прадеш, примерно в 13 км от столицы штата Лакхнау", - говорится в сообщении.
Как рассказал правоохранитель, он застрелил Тивари "по ошибке" и это была самооборона.
В то же время главный министр штата Йоги Адитьянатх заявил, что государство проведет расследование инцидента и, если потребуется, передаст дело федеральной полиции.
В свою очередь в компании Apple выразили соболезнования семье и друзьям Тивари.
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По данным представителя полиции, государство обещало денежную компенсацию в размере 250 тыс. рупий (3,4 тыс. долларов) для вдовы Тивари и его двух дочерей.
Менеджер по продаже Apple Вивек Тивари был убит полицейским констеблем в индийском штате Уттар-Прадеш, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На севере Индии арестовали двух полицейских, которые застрелили сотрудника компании Apple во время патрулирования. Об этом в воскресенье, 30 сентября, сообщает Reuters.
"Вивек Тивари, менеджер по продаже Apple, был убит полицейским констеблем в штате Уттар-Прадеш, примерно в 13 км от столицы штата Лакхнау", - говорится в сообщении.
Как рассказал правоохранитель, он застрелил Тивари "по ошибке" и это была самооборона.
В то же время главный министр штата Йоги Адитьянатх заявил, что государство проведет расследование инцидента и, если потребуется, передаст дело федеральной полиции.
В свою очередь в компании Apple выразили соболезнования семье и друзьям Тивари.
Читайте также: В Индии шестеро насильников жестоко убили жертву
По данным представителя полиции, государство обещало денежную компенсацию в размере 250 тыс. рупий (3,4 тыс. долларов) для вдовы Тивари и его двух дочерей.
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