Раздел: Мир
В Грузии запретили одноразовый полиэтилен
Страна борется с загрязнением окружающей среды.
С 1 октября в Грузии запрещается производство, импорт и реализация оксодеградируемых полиэтиленовых пакетов толщиной менее 15 микрон, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Грузии с 1 октября с целью снижения загрязнения окружающей среды запрещается производство, импорт и реализация оксодеградируемых полиэтиленовых пакетов толщиной менее 15 микрон. Соответствующие изменения внесены в законодательство страны, передает в понедельник, 1 октября, Интерфакс-Украина.
В частности, новый запрет определен техническим регламентом правил регулирования пластиковых, а также биодеградируемых и компостируемых пакетов, который был утвержден распоряжением правительства Грузии.
Согласно техническому регламенту, в рамках зеленой экономики и новой политики охраны окружающей среды, с 1 апреля 2019 года в Грузии будет запрещено производство, импорт и реализация полиэтиленовых пакетов любой толщины.
При этом на территории страны можно будет производить, импортировать и реализовать только соответствующие стандартам Грузии биодеградирующие и компостируемые пакеты.
Как сообщается, использование полиэтиленовых пакетов является проблемой глобального масштаба. Во многих странах, в том числе и в Грузии, значительно возросло потребление упаковочного материала, произведенного из пластика, что создает серьезную проблему окружающей среде.
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Как известно, полиэтиленовые пакеты не подлежат биологической деградации, их период разложения - более 100 лет. Сразу после использования полиэтиленовые пакеты превращаются в отходы, которые впоследствии вызывают загрязнение почвы и воды. Большой проблемой является и то, что не происходит полная переработка пластиковых отходов.
С 1 октября в Грузии запрещается производство, импорт и реализация оксодеградируемых полиэтиленовых пакетов толщиной менее 15 микрон, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Грузии с 1 октября с целью снижения загрязнения окружающей среды запрещается производство, импорт и реализация оксодеградируемых полиэтиленовых пакетов толщиной менее 15 микрон. Соответствующие изменения внесены в законодательство страны, передает в понедельник, 1 октября, Интерфакс-Украина.
В частности, новый запрет определен техническим регламентом правил регулирования пластиковых, а также биодеградируемых и компостируемых пакетов, который был утвержден распоряжением правительства Грузии.
Согласно техническому регламенту, в рамках зеленой экономики и новой политики охраны окружающей среды, с 1 апреля 2019 года в Грузии будет запрещено производство, импорт и реализация полиэтиленовых пакетов любой толщины.
При этом на территории страны можно будет производить, импортировать и реализовать только соответствующие стандартам Грузии биодеградирующие и компостируемые пакеты.
Как сообщается, использование полиэтиленовых пакетов является проблемой глобального масштаба. Во многих странах, в том числе и в Грузии, значительно возросло потребление упаковочного материала, произведенного из пластика, что создает серьезную проблему окружающей среде.
Читайте также: Новая реформа в Грузии: чиновникам запретили использовать черные авто
Как известно, полиэтиленовые пакеты не подлежат биологической деградации, их период разложения - более 100 лет. Сразу после использования полиэтиленовые пакеты превращаются в отходы, которые впоследствии вызывают загрязнение почвы и воды. Большой проблемой является и то, что не происходит полная переработка пластиковых отходов.
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