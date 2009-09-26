Раздел: Мир
Иран нанес ракетный удар по Сирии
Удар был нанесен с помощью баллистической ракеты Зульфикар.
Иранские военные нанесли ракетный удар по территории Сирии, где, как утверждается, скрывались организаторы теракта на военном параде в Ахвазе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Об этом со ссылкой на Корпус стражей исламской революции передает агентство Fars.
Ответственность за взрыв на военном параде Тегеран возложил на группировку Такфири.
Как сообщается, удар по ее позициям был нанесен с помощью баллистической ракеты Зульфикар иранского производства.
Читайте также: Ситуация накаляется: Израиль нанес ракетный удар по Сирии
При этом количество убитых или пострадавших в результате атаки не уточняется.
Иранские военные нанесли ракетный удар по территории Сирии, где, как утверждается, скрывались организаторы теракта на военном параде в Ахвазе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Об этом со ссылкой на Корпус стражей исламской революции передает агентство Fars.
Ответственность за взрыв на военном параде Тегеран возложил на группировку Такфири.
Как сообщается, удар по ее позициям был нанесен с помощью баллистической ракеты Зульфикар иранского производства.
Читайте также: Ситуация накаляется: Израиль нанес ракетный удар по Сирии
При этом количество убитых или пострадавших в результате атаки не уточняется.
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