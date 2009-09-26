Раздел: Мир
Англичане установили памятник разъяренному Трампу
Трамп кричит на маленькую девочку.
Скульптурная группа изображает разъяренного президента США и маленькую девочку, которая отважно ему противостоит, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Необычная скульптурная композиция появилась в британском селе Грейт-Миссенден. Она изображает разгневанного президента США Дональда Трампа, который кричит на девочку. Об этом в понедельник, 1 октября, сообщает The Bailiwick Express.
Две скульптуры установлены в честь 30-летия публикации повести Матильда британского писателя Роальда Даля, который много лет жил и работал в деревне.
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Повесть рассказывает о девочке по имени Матильда, которая противостоит директрисе-диктатору мисс Транчбулл. Опрос, который провели в связи с установкой скульптуры показал, что, по мнению 42% респондентов, в наши дни героиня, скорее всего, противостояла бы американскому лидеру. Именно поэтому в скульптурной группе появился Трамп.
Скульптурная группа изображает разъяренного президента США и маленькую девочку, которая отважно ему противостоит, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Необычная скульптурная композиция появилась в британском селе Грейт-Миссенден. Она изображает разгневанного президента США Дональда Трампа, который кричит на девочку. Об этом в понедельник, 1 октября, сообщает The Bailiwick Express.
Две скульптуры установлены в честь 30-летия публикации повести Матильда британского писателя Роальда Даля, который много лет жил и работал в деревне.
Читайте также: На Николаевщиине вместо Ленина установили памятник сахарной свекле
Повесть рассказывает о девочке по имени Матильда, которая противостоит директрисе-диктатору мисс Транчбулл. Опрос, который провели в связи с установкой скульптуры показал, что, по мнению 42% респондентов, в наши дни героиня, скорее всего, противостояла бы американскому лидеру. Именно поэтому в скульптурной группе появился Трамп.
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