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Раздел: Мир  
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Англичане установили памятник разъяренному Трампу

Англичане установили памятник разъяренному ТрампуТрамп кричит на маленькую девочку.

Скульптурная группа изображает разъяренного президента США и маленькую девочку, которая отважно ему противостоит, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Необычная скульптурная композиция появилась в британском селе Грейт-Миссенден. Она изображает разгневанного президента США Дональда Трампа, который кричит на девочку. Об этом в понедельник, 1 октября, сообщает The Bailiwick Express.

Две скульптуры установлены в честь 30-летия публикации повести Матильда британского писателя Роальда Даля, который много лет жил и работал в деревне.

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Повесть рассказывает о девочке по имени Матильда, которая противостоит директрисе-диктатору мисс Транчбулл. Опрос, который провели в связи с установкой скульптуры показал, что, по мнению 42% респондентов, в наши дни героиня, скорее всего, противостояла бы американскому лидеру. Именно поэтому в скульптурной группе появился Трамп.
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 Теги: Трамп, Великобритания, памятник

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Сегодня, 13:17 » Автор: Алена Шимко
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