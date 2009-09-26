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Раздел: Мир  
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Везучая американка нашла в парке 3-каратный алмаз

Везучая американка нашла в парке 3-каратный алмазПенсионерка нашла дорогой камень на экскурсии.

Удача улыбнулась женщине в американском парке Алмазный кратер – единственном месте, где каждый желающий может отыскать и забрать драгоценный камень, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Американка, пожелавшая остаться неизвестной, за десять минут прогулки в парке нашла алмаз в 2,63 карата. Об этом сообщает 5news.

Инцидент произошел в штате Арканзас, США, в парке Алмазный кратер. Вместе с мужем, сыном и двумя внуками 71-летняя женщина приехала попытать счастья в едином общедоступном месте рождения алмазов.

Удача улыбнулась только пенсионерке, которая нашла драгоценный камень через десять минут после приезда. Женщина созналась, что сначала не поняла алмаз это или нет.

Сотрудник парка и работники местного исследовательского центра подтвердили подлинность алмаза.

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Парк находится на месте кратера потухшего вулкана. Его открыли в 1972 году и за это время посетители нашли там примерно 33 тысяч драгоценных камней.
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 Теги: США, парк, алмаз, пенсионерка

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Сегодня, 13:41 » Автор: Алена Шимко
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