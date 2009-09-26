Раздел: Мир
Президента Франции раскритиковали за снимки с "полуголыми" мужчинами
Макрон позировал в компании молодых темнокожих парней.
Эммануэля Макрона, посетившего с визитом пострадавший в прошлом году от урагана «Ирма» остров Сен-Мартен, раскритиковали в соцсетях за «неприличные фотографии», передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Как пишет Le Monde, президент Франции позировал в компании молодых темнокожих местных жителей. При этом один из полуголых парней, приобняв Макрона, демонстрировал на камеру нецензурный жест - поднятый вверх средний палец. А французский лидер при этом радостно улыбался. Поведение Макрона пользователи соцсетей и некоторые политики назвали недостойным главы державы.
Так, его соперница на президентских выборах Марин Ле Пен написала у себя в Twitter: «Мы даже не находим слов, чтобы выразить свое негодование. Конечно, Франция этого не заслуживает. Это непростительно!».
Как пишет Public.fr, неоднозначно выглядит и другой снимок, на котором Макрон и все тот же обнаженный по пояс молодой человек, довольно интимно прикасаются друг к другу. «Это напоминает мне фильмы для взрослых», - писали комментаторы.
Позже выяснилось, что парни недавно вышли из тюрьмы, где сидели за разбой.
После разразившегося скандала, французский президент заявил, что будучи главой державы, он любит каждого французского гражданина все зависимости от его прошлых ошибок.
Читайте также: Ани Лорак раскритиковали собственные поклонники
Остров Сен-Мартен расположен в Карибском море. Его северная часть является заморской общиной Франции.
Эммануэля Макрона, посетившего с визитом пострадавший в прошлом году от урагана «Ирма» остров Сен-Мартен, раскритиковали в соцсетях за «неприличные фотографии», передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Как пишет Le Monde, президент Франции позировал в компании молодых темнокожих местных жителей. При этом один из полуголых парней, приобняв Макрона, демонстрировал на камеру нецензурный жест - поднятый вверх средний палец. А французский лидер при этом радостно улыбался. Поведение Макрона пользователи соцсетей и некоторые политики назвали недостойным главы державы.
Так, его соперница на президентских выборах Марин Ле Пен написала у себя в Twitter: «Мы даже не находим слов, чтобы выразить свое негодование. Конечно, Франция этого не заслуживает. Это непростительно!».
Как пишет Public.fr, неоднозначно выглядит и другой снимок, на котором Макрон и все тот же обнаженный по пояс молодой человек, довольно интимно прикасаются друг к другу. «Это напоминает мне фильмы для взрослых», - писали комментаторы.
Позже выяснилось, что парни недавно вышли из тюрьмы, где сидели за разбой.
После разразившегося скандала, французский президент заявил, что будучи главой державы, он любит каждого французского гражданина все зависимости от его прошлых ошибок.
Читайте также: Ани Лорак раскритиковали собственные поклонники
Остров Сен-Мартен расположен в Карибском море. Его северная часть является заморской общиной Франции.
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