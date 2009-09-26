» » Во Франции скончался знаменитый шансонье
Раздел: Мир  
0

Во Франции скончался знаменитый шансонье

Во Франции скончался знаменитый шансоньеФранцузский исполнитель должен был посетить Украину 20 октября.

Скончался один из самых знаменитых и признанных шансонье всех времен Шарль Азнавур. Об этом сообщает издание AFP, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Музыкант умер на 95 годе жизни. Подробностей смерти шансонье пока не разглашаются.

Великий музыкант должен был впервые посетить Украину в рамках своего мирового турне. Концерт был запланирован на 20 сентября 2018 года в Дворце Украина.

Читайте также: В США скончался знаменитый певец

За годы творчества музыкант создал более 1400 песен, получил полтысячи наград за Золотой диск. Также шансонье выступал дуэтом с Элтоном Джоном, Фрэнком Синатрой, Стингом, Пласидо Доминго, Андреа Бочелли, Патрицией Каас и многими другими.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: шансонье, смерть, Шарль Азнавур

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:26 » Автор: Алена Шимко
     245
     0

Похожие новости по теме

Умер вокалист и основатель легендарной рок-группы Умер вокалист и основатель легендарной рок-группы

Фронтмен и основатель американской рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин скончался на 77-м году жизни.

В Швейцарии скончался В Швейцарии скончался "шеф-повар века"

Умер известный повар Жоэль Робюшон.

В Омане скончался всемирно известный диджей Avicii В Омане скончался всемирно известный диджей Avicii

Диджей Avicii умер в возрасте 28 лет

В Британии ушел из жизни знаменитый музыкант В Британии ушел из жизни знаменитый музыкант

Гитарист группы Motorhead Эдди Кларк ранее был госпитализирован с пневмонией

Во Франции скончался легендарный олимпийский чемпион Во Франции скончался легендарный олимпийский чемпион

Причиной смерти бывшего спортсмена стало нарушение кровоснабжения головного мозга.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх