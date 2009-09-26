Раздел: Мир
Во Франции скончался знаменитый шансонье
Французский исполнитель должен был посетить Украину 20 октября.
Скончался один из самых знаменитых и признанных шансонье всех времен Шарль Азнавур. Об этом сообщает издание AFP, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Музыкант умер на 95 годе жизни. Подробностей смерти шансонье пока не разглашаются.
Великий музыкант должен был впервые посетить Украину в рамках своего мирового турне. Концерт был запланирован на 20 сентября 2018 года в Дворце Украина.
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За годы творчества музыкант создал более 1400 песен, получил полтысячи наград за Золотой диск. Также шансонье выступал дуэтом с Элтоном Джоном, Фрэнком Синатрой, Стингом, Пласидо Доминго, Андреа Бочелли, Патрицией Каас и многими другими.
Скончался один из самых знаменитых и признанных шансонье всех времен Шарль Азнавур. Об этом сообщает издание AFP, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Музыкант умер на 95 годе жизни. Подробностей смерти шансонье пока не разглашаются.
Великий музыкант должен был впервые посетить Украину в рамках своего мирового турне. Концерт был запланирован на 20 сентября 2018 года в Дворце Украина.
Читайте также: В США скончался знаменитый певец
За годы творчества музыкант создал более 1400 песен, получил полтысячи наград за Золотой диск. Также шансонье выступал дуэтом с Элтоном Джоном, Фрэнком Синатрой, Стингом, Пласидо Доминго, Андреа Бочелли, Патрицией Каас и многими другими.
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