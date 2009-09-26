Раздел: Мир
В Китае открыли удивительный мост над морем
Он построен над морем и достигает 55 километров.
В Китае открыли движение по самому длинному построенному над морем путепроводу. Чудо инженерной техники соединяет Гонконг и Макао. Длина сооружения cоставляет 55 километров. На данный момент там ездят только автобусы.
Об этом сообщает агентство Синьхуа на странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
На опубликованном ролике запечатлено сооружение и показано, как оно строилось.
Мост полностью достроен, но движение по нему открыто пока только для автобусов сообщением Гонконг-Чжухай-Макао.
Читайте также: В Китае открылся самый длинный стеклянный мост. Видео
Шесть лет ушло на подготовку проекта, а на строительство самого моста - восемь. Благодаря мосту путешествие от Гонконга до Чжухая сократится с 3 часов до 30 минут. Официально полное движение по мосту будет открыто до конца года.
В Китае открыли движение по самому длинному построенному над морем путепроводу. Чудо инженерной техники соединяет Гонконг и Макао. Длина сооружения cоставляет 55 километров. На данный момент там ездят только автобусы.
Об этом сообщает агентство Синьхуа на странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
На опубликованном ролике запечатлено сооружение и показано, как оно строилось.
Мост полностью достроен, но движение по нему открыто пока только для автобусов сообщением Гонконг-Чжухай-Макао.
Читайте также: В Китае открылся самый длинный стеклянный мост. Видео
Шесть лет ушло на подготовку проекта, а на строительство самого моста - восемь. Благодаря мосту путешествие от Гонконга до Чжухая сократится с 3 часов до 30 минут. Официально полное движение по мосту будет открыто до конца года.
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