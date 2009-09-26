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Раздел: Мир  
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В Италии обвинили чиновников ЕС в "рыночном терроризме"

В Италии обвинили чиновников ЕС в "рыночном терроризме"Министр раскритиковал еврокомиссара по вопросам бюджета.

Вице-премьер-министр Италии Луиджи Ди Майо в понедельник обвинил чиновников Европейского Союза в умышленном негативном влиянии на финансовые рынки своими комментариями на тему бюджетных планов Италии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

"Некоторые европейские институты играют ... занимаются терроризмом на рынках", - сказал Ди Майо, который возглавляет популистское "Движение 5 звезд".

Особенно он раскритиковал еврокомиссара по вопросам бюджета Пьера Московиси, заявив, что он намеренно "пошатнул рынки" своими комментариями в отношении Италии.

Московиси раскритиковал принятый правительством Италии государственный бюджет, в котором популистские лидеры заложили увеличение расходов для выполнения своих предвыборных обещаний.

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Новый бюджет потянет за собой увеличение и без того огромной долговой нагрузки страны - пока долг составляет 131% ВВП, он крупнейший среди стран еврозоны после Греции и выше, чем верхняя граница ЕС на 60 процентов.
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 Теги: Италия, терроризм, ЕС

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Сегодня, 23:00 » Автор: Едгар Букмирза
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