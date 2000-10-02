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Раздел: Мир  
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Трамп прокомментировал свое отношение к алкоголю

Трамп прокомментировал свое отношение к алкоголю По словам президента США, он никогда не пробовал спиртное.

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда в своей жизни не пил даже бокала пива, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на thebabel.net.

По словам Трампа, это «одна из немногих хороших черт» его личности. «За всю жизнь я ни разу не выпил ни бокала алкоголя. Вы могли бы представить, что было бы, если б я пил? Каким бы кошмаром я был. Я был бы худшим в мире», - сказал Трамп.

Так глава Белого дома отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать заявления кандидата на пост судьи Верховного суда Бретта Кавано. Тот говорил, что очень любит пиво.

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Он также отметил, что если Кавано злоупотреблял алкоголем много лет назад, это никак не может сказаться на его квалификации как судьи.
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 Теги: Трамп, алкоголь

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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