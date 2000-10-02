Раздел: Мир
У правительственного здания в Барселоне прошли стычки
Демонстранты столкнулись с полицией.
Сотрудники каталонской полиции (Моссос д'Эсквадра) применили в понедельник силу против группы участников акции протеста у парламента региона в Барселоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Столкновения произошли после того, как части стражей порядка пришлось закрыться в здании палаты от протестующих. Инцидент случился после шествия сторонников независимости Каталонии по случаю первой годовщины референдума о выходе региона из состава Испании.
Демонстрация завершилась у парламента региона, где безопасность обеспечивали региональные правоохранительные органы. Вскоре собравшимся удалось прорвать полицейской кордон и подойти вплотную к зданию. Отмечается, что участники акции обклеили двери парламента стикерами.
Кроме того, стражам порядка пришлось применить силу для разгона демонстрантов у главного полицейского управления в Барселоне. Участники акции пытались окружить здание и бросали в сотрудников правоохранительных органов жестяные банки.
Как написал в "Твиттере" бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон, комментируя произошедшее, "если они [демонстранты] используют насилие, они не с 1 октября, мы сделали это [референдум] с открытыми лицами и мирным образом".
Как сообщалось, в Каталонии в годовщину референдума о независимости региона протестующие начали блокировать автомагистрали и железнодорожные пути на северо-востоке региона с требованиями провести новое голосование по статусу региона
1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имевших право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид изначально считал этот референдум нелегитимным.
На референдум пришли 2,3 млн из 5,2 млн каталонцев, несмотря на противодействие гвардейцев. И 90% жителей автономии, которые пришли на избирательные участки, поддержали независимость. Вслед за этим 27 октября парламент автономии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики.
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В ответ Сенат (верхняя палата парламента страны) одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление Каталонии.
Сотрудники каталонской полиции (Моссос д'Эсквадра) применили в понедельник силу против группы участников акции протеста у парламента региона в Барселоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Столкновения произошли после того, как части стражей порядка пришлось закрыться в здании палаты от протестующих. Инцидент случился после шествия сторонников независимости Каталонии по случаю первой годовщины референдума о выходе региона из состава Испании.
Демонстрация завершилась у парламента региона, где безопасность обеспечивали региональные правоохранительные органы. Вскоре собравшимся удалось прорвать полицейской кордон и подойти вплотную к зданию. Отмечается, что участники акции обклеили двери парламента стикерами.
Кроме того, стражам порядка пришлось применить силу для разгона демонстрантов у главного полицейского управления в Барселоне. Участники акции пытались окружить здание и бросали в сотрудников правоохранительных органов жестяные банки.
Как написал в "Твиттере" бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон, комментируя произошедшее, "если они [демонстранты] используют насилие, они не с 1 октября, мы сделали это [референдум] с открытыми лицами и мирным образом".
Как сообщалось, в Каталонии в годовщину референдума о независимости региона протестующие начали блокировать автомагистрали и железнодорожные пути на северо-востоке региона с требованиями провести новое голосование по статусу региона
1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имевших право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид изначально считал этот референдум нелегитимным.
На референдум пришли 2,3 млн из 5,2 млн каталонцев, несмотря на противодействие гвардейцев. И 90% жителей автономии, которые пришли на избирательные участки, поддержали независимость. Вслед за этим 27 октября парламент автономии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики.
Читайте также: Трамп прокомментировал свое отношение к алкоголю
В ответ Сенат (верхняя палата парламента страны) одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление Каталонии.
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