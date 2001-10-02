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Раздел: Мир  
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На границе КНДР и Южной Кореи начали демонтировать мины

На границе КНДР и Южной Кореи начали демонтировать мины Страны усилили сотрудничество в сфере безопасности.

Южная Корея и КНДР начали разминирование вдоль совместной границы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Реалист.

«Войска Северной и Южной Кореи начали удалять наземные мины вдоль совместной укрепленной границы», - говорится в сообщении.

Детали проекта были согласованы во время саммита в прошлом месяце в Пхеньяне, столице Северной Кореи, между Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

В заявлении министерство подчеркнуло, что обе стороны согласились удалить все наземные мины в так называемом Объединенном районе безопасности в Панмунджуме в течение следующих 20 дней.

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Однако Северная Корея еще на подтвердила, что ее войска начали этот процесс.
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 Теги: КНДР, Южная Корея, разминирование

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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