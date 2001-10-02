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На границе КНДР и Южной Кореи начали демонтировать мины

На границе КНДР и Южной Кореи начали демонтировать мины

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