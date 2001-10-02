Раздел: Мир
Социологи назвали количество британцев, выступающих против Brexit
На данный момент большинство жителей Великобритании не хочет покидать ЕС.
Более половины граждан Великобритании проголосовали бы за членство в Европейском Союзе в случае проведения повторного референдума, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на mresearcher.com.
52% британцев поддерживают членство в ЕС, а 48% – по-прежнему хотят выйти из блока. Данные цифры рассчитаны как среднее значение из шести последних опросов в период с 21 августа по 10 сентября.
Однако социологи отмечают, что победа тех, кто надеется отменить решение о выходе из ЕС, принятое два года назад, во многом зависит от голосов тех, кто не участвовал в первом референдуме.
“Действительно, кампания “Remain” (за членство в ЕС. – Ред.) пользуется преимуществом в опросах. Но она очень сильно зависит от предпочтений тех, кто не голосовал два года назад, и с вероятностью 2 к 1 говорит, что поддержит членство в ЕС. Привлечение их к участию во втором голосовании может оказаться серьезной проблемой”, – сказал старший научный сотрудник Национального центра социальных исследований (NatCen) Джон Кертис.
В Британии ведется кампания за повторный референдум по Brexit, но премьер-министр Тереза Мэй исключила его проведение.
Читайте также: У правительственного здания в Барселоне прошли стычки
Как известно, на референдуме 23 июня 2016 года 51,9% британцев поддержали выход из ЕС, тогда как 48,1% проголосовали против Brexit.
Более половины граждан Великобритании проголосовали бы за членство в Европейском Союзе в случае проведения повторного референдума, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на mresearcher.com.
52% британцев поддерживают членство в ЕС, а 48% – по-прежнему хотят выйти из блока. Данные цифры рассчитаны как среднее значение из шести последних опросов в период с 21 августа по 10 сентября.
Однако социологи отмечают, что победа тех, кто надеется отменить решение о выходе из ЕС, принятое два года назад, во многом зависит от голосов тех, кто не участвовал в первом референдуме.
“Действительно, кампания “Remain” (за членство в ЕС. – Ред.) пользуется преимуществом в опросах. Но она очень сильно зависит от предпочтений тех, кто не голосовал два года назад, и с вероятностью 2 к 1 говорит, что поддержит членство в ЕС. Привлечение их к участию во втором голосовании может оказаться серьезной проблемой”, – сказал старший научный сотрудник Национального центра социальных исследований (NatCen) Джон Кертис.
В Британии ведется кампания за повторный референдум по Brexit, но премьер-министр Тереза Мэй исключила его проведение.
Читайте также: У правительственного здания в Барселоне прошли стычки
Как известно, на референдуме 23 июня 2016 года 51,9% британцев поддержали выход из ЕС, тогда как 48,1% проголосовали против Brexit.
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