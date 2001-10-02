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Раздел: Мир  
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Социологи назвали количество британцев, выступающих против Brexit

Социологи назвали количество британцев, выступающих против Brexit На данный момент большинство жителей Великобритании не хочет покидать ЕС.

Более половины граждан Великобритании проголосовали бы за членство в Европейском Союзе в случае проведения повторного референдума, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на mresearcher.com.

52% британцев поддерживают членство в ЕС, а 48% – по-прежнему хотят выйти из блока. Данные цифры рассчитаны как среднее значение из шести последних опросов в период с 21 августа по 10 сентября.

Однако социологи отмечают, что победа тех, кто надеется отменить решение о выходе из ЕС, принятое два года назад, во многом зависит от голосов тех, кто не участвовал в первом референдуме.

“Действительно, кампания “Remain” (за членство в ЕС. – Ред.) пользуется преимуществом в опросах. Но она очень сильно зависит от предпочтений тех, кто не голосовал два года назад, и с вероятностью 2 к 1 говорит, что поддержит членство в ЕС. Привлечение их к участию во втором голосовании может оказаться серьезной проблемой”, – сказал старший научный сотрудник Национального центра социальных исследований (NatCen) Джон Кертис.

В Британии ведется кампания за повторный референдум по Brexit, но премьер-министр Тереза ​​Мэй исключила его проведение.

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Как известно, на референдуме 23 июня 2016 года 51,9% британцев поддержали выход из ЕС, тогда как 48,1% проголосовали против Brexit.
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 Теги: Brexit, социология

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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