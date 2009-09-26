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Раздел: Мир  
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В Турции арестовали террориста со 140 килограммами кокаина

В Турции арестовали террориста со 140 килограммами кокаинаВ стране продолжают бороться с наркоторговлей.

В результате спецоперации проводимой полицией в турецкой провинции Ван конфисковано 141 килограммов героина, сообщают во вторник местные СМИ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Главное.

Согласно данным СМИ в ходе операции был задержан один человек, отмечает Тренд.

Сообщается также, что в ходе следствия было выяснено, что задержанный гражданин Турции имел тесные связи с террористической организацией РПК.

Отметим, что накануне в турецкой провинции Чорум на севере Турции конфисковано 176 килограммов героина.

Сообщается, что героин был привезен из провинции Ван на юго-востоке страны.

Отметим, что ранее МВД Турции сообщило о конфискации 3722 килограммов героина в течение января-февраля 2018 года. Также было конфисковано 16 802 килограмма психотропных веществ и 202 килограмма наркотического вещества «банзай».

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За два месяца в рамках борьбы с наркоторговлей были задержаны 3 823 человека, среди которых есть иностранные граждане.
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 Теги: Турция, кокаин

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Сегодня, 09:47 » Автор: Алена Шимко
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