Раздел: Мир
В Турции арестовали террориста со 140 килограммами кокаина
В стране продолжают бороться с наркоторговлей.
В результате спецоперации проводимой полицией в турецкой провинции Ван конфисковано 141 килограммов героина, сообщают во вторник местные СМИ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
Согласно данным СМИ в ходе операции был задержан один человек, отмечает Тренд.
Сообщается также, что в ходе следствия было выяснено, что задержанный гражданин Турции имел тесные связи с террористической организацией РПК.
Отметим, что накануне в турецкой провинции Чорум на севере Турции конфисковано 176 килограммов героина.
Сообщается, что героин был привезен из провинции Ван на юго-востоке страны.
Отметим, что ранее МВД Турции сообщило о конфискации 3722 килограммов героина в течение января-февраля 2018 года. Также было конфисковано 16 802 килограмма психотропных веществ и 202 килограмма наркотического вещества «банзай».
Читайте также: У берегов Коста-Рики арестовали лодку с двумя тоннами кокаина
За два месяца в рамках борьбы с наркоторговлей были задержаны 3 823 человека, среди которых есть иностранные граждане.
В результате спецоперации проводимой полицией в турецкой провинции Ван конфисковано 141 килограммов героина, сообщают во вторник местные СМИ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
Согласно данным СМИ в ходе операции был задержан один человек, отмечает Тренд.
Сообщается также, что в ходе следствия было выяснено, что задержанный гражданин Турции имел тесные связи с террористической организацией РПК.
Отметим, что накануне в турецкой провинции Чорум на севере Турции конфисковано 176 килограммов героина.
Сообщается, что героин был привезен из провинции Ван на юго-востоке страны.
Отметим, что ранее МВД Турции сообщило о конфискации 3722 килограммов героина в течение января-февраля 2018 года. Также было конфисковано 16 802 килограмма психотропных веществ и 202 килограмма наркотического вещества «банзай».
Читайте также: У берегов Коста-Рики арестовали лодку с двумя тоннами кокаина
За два месяца в рамках борьбы с наркоторговлей были задержаны 3 823 человека, среди которых есть иностранные граждане.
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