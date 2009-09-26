Раздел: Мир
Власти Парижа хотят сделать бесплатным весь общественный транспорт
Это касается и пригородов.
В Париже задумались о введении полностью бесплатного общественного транспорта – автобусов, трамваев и метро. Такую идею отстаивает мэр Парижа Анн Идальго, считая, что это существенно снизит количество машин на городских улицах и в городе заметно улучшится экологическая обстановка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
По мнению Идальго, бесплатным транспорт должен стать не только в Париже, но и во всех пригородах, на которые юрисдикция парижской мэрии не распространяется.
В общей сложности это 1,5 тысяч автобусных маршрутов, 37 веток метро, пригородных электричек и трамваев. И при всем этом нужно будет продолжать выплачивать зарплаты 100 тыс. сотрудникам транспортных предприятий. Сроки возможной отмены оплаты за проезд в общественном транспорте пока не называются.
Амбициозные планы парижской градоначальницы вызвали резкий протест со стороны руководства столичного региона Иль-де-Франс, глава которого Валери Пекресс давно не скрывает разногласий с Идальго – в особенности по вопросам транспортной политики. Для осуществления подобного проекта региону Иль-де-Франс пришлось бы находить дополнительно 3,5 млрд евро ежегодно.
Таких трат региональный бюджет позволить себе не может, заявила Пекресс. По ее оценкам, переход на полностью бесплатный общественный транспорт в конечном счете приведет к резкому повышению налогов, которое затронет всех без исключения жителей региона.
Читайте также: Шокирующие снимки: общественный транспорт в Мавритании. Фото
Кроме того, отмена платы за проезд усугубит в Париже и ближайших пригородах и без того критическую ситуацию на многих линиях метро и электричек, которые уже сейчас работают на пределе пропускной способности и требуют больших вложений для капитального ремонта.
В Париже задумались о введении полностью бесплатного общественного транспорта – автобусов, трамваев и метро. Такую идею отстаивает мэр Парижа Анн Идальго, считая, что это существенно снизит количество машин на городских улицах и в городе заметно улучшится экологическая обстановка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
По мнению Идальго, бесплатным транспорт должен стать не только в Париже, но и во всех пригородах, на которые юрисдикция парижской мэрии не распространяется.
В общей сложности это 1,5 тысяч автобусных маршрутов, 37 веток метро, пригородных электричек и трамваев. И при всем этом нужно будет продолжать выплачивать зарплаты 100 тыс. сотрудникам транспортных предприятий. Сроки возможной отмены оплаты за проезд в общественном транспорте пока не называются.
Амбициозные планы парижской градоначальницы вызвали резкий протест со стороны руководства столичного региона Иль-де-Франс, глава которого Валери Пекресс давно не скрывает разногласий с Идальго – в особенности по вопросам транспортной политики. Для осуществления подобного проекта региону Иль-де-Франс пришлось бы находить дополнительно 3,5 млрд евро ежегодно.
Таких трат региональный бюджет позволить себе не может, заявила Пекресс. По ее оценкам, переход на полностью бесплатный общественный транспорт в конечном счете приведет к резкому повышению налогов, которое затронет всех без исключения жителей региона.
Читайте также: Шокирующие снимки: общественный транспорт в Мавритании. Фото
Кроме того, отмена платы за проезд усугубит в Париже и ближайших пригородах и без того критическую ситуацию на многих линиях метро и электричек, которые уже сейчас работают на пределе пропускной способности и требуют больших вложений для капитального ремонта.
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