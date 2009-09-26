Раздел: Мир
Эксперты оценили ядерный запас Северной Кореи
Южная Корея подсчитала количество ядерного оружия в КНДР.
На вооружении Северной Кореи может находиться от 20 до 60 ядерных боеголовок, сказал южнокорейский министр по вопросам объединения Чо Мён-Гьон, сообщает министерство, передает Хроника.инфо со ссылкой на Русский Еврей.
В сообщении содержится оговорка, что слова министра не служат основанием для Южной Кореи считать КНДР ядерной державой.
В сентябре в Пхеньяне состоялась встреча президента Южной Кореи Мун Джэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.
В заявлении по итогам встречи отмечалось, что если США предпримут необходимые шаги, то Северная Корея будет работать в направлении денуклеаризации полуострова.
Читайте также: В Северной Корее демонтируют ядерный полигон
Война между Южной и Северной Кореей была остановлена после соглашения о перемирии, подписанного сторонами в 1953 году. Между двумя Кореями до сих пор не подписано мирное соглашение, поэтому технически война не считается оконченной.
На вооружении Северной Кореи может находиться от 20 до 60 ядерных боеголовок, сказал южнокорейский министр по вопросам объединения Чо Мён-Гьон, сообщает министерство, передает Хроника.инфо со ссылкой на Русский Еврей.
В сообщении содержится оговорка, что слова министра не служат основанием для Южной Кореи считать КНДР ядерной державой.
В сентябре в Пхеньяне состоялась встреча президента Южной Кореи Мун Джэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.
В заявлении по итогам встречи отмечалось, что если США предпримут необходимые шаги, то Северная Корея будет работать в направлении денуклеаризации полуострова.
Читайте также: В Северной Корее демонтируют ядерный полигон
Война между Южной и Северной Кореей была остановлена после соглашения о перемирии, подписанного сторонами в 1953 году. Между двумя Кореями до сих пор не подписано мирное соглашение, поэтому технически война не считается оконченной.
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