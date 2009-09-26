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Раздел: Мир  
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Эксперты оценили ядерный запас Северной Кореи

Эксперты оценили ядерный запас Северной КореиЮжная Корея подсчитала количество ядерного оружия в КНДР.

На вооружении Северной Кореи может находиться от 20 до 60 ядерных боеголовок, сказал южнокорейский министр по вопросам объединения Чо Мён-Гьон, сообщает министерство, передает Хроника.инфо со ссылкой на Русский Еврей.

В сообщении содержится оговорка, что слова министра не служат основанием для Южной Кореи считать КНДР ядерной державой.

В сентябре в Пхеньяне состоялась встреча президента Южной Кореи Мун Джэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

В заявлении по итогам встречи отмечалось, что если США предпримут необходимые шаги, то Северная Корея будет работать в направлении денуклеаризации полуострова.

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Война между Южной и Северной Кореей была остановлена после соглашения о перемирии, подписанного сторонами в 1953 году. Между двумя Кореями до сих пор не подписано мирное соглашение, поэтому технически война не считается оконченной.
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 Теги: Южная Корея, Северная Корея, ядерное оружие

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Сегодня, 12:59 » Автор: Алена Шимко
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