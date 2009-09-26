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В США выходит книга о скандальной интимной связи Трампа

В США выходит книга о скандальной интимной связи ТрампаСам Трамп интимные отношения с актрисой фильмов для взрослых отрицает.

Во вторник, 2 октября, впервые увидит мир книга американской порнозвезды Сторми Дэниэлс об отношениях с президентом США Дональдом Трампом, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

В мемуарах актриса фильмов для взрослых рассказывает о встрече с Трампом. Также она в деталях описывает интимные подробности - в частности, касающиеся тела американского президента.

Как сообщалось, Стефани Клифорд, которая снималась в кино для взрослых под псевдонимом Сторми Дэниэлс, уже была успешной актрисой и режиссером в пикантной индустрии, когда в 2006 году она познакомилась с нынешним президентом США Дональдом Трампом. Так, в своей книге член нынешнего главы Америки она описала как "меньше среднего, но не до ужаса малый".

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"Он знал, что у него необычный пенис. У него была большая, похожая на гриб головка. Словно мухомор. Я лежала там, раздраженная тем, что меня дрючит чувак с зарослями на лобке, как у йети, и членом, похожим на персонажа-гриба из Mario Kart", - говорится в книге Дэниэлс.
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 Теги: США, Трамп, Сторми Дэниэлс, книга, связь

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Сегодня, 14:29 » Автор: Алена Шимко
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