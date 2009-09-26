Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В США выходит книга о скандальной интимной связи Трампа

В США выходит книга о скандальной интимной связи Трампа

Похожие новости по теме

Пикантный скандал вокруг Трампа: появились новые подробности Адвокат нашел еще трех женщин, которым Трамп якобы платил за секс.