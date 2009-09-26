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Раздел: Мир  
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В Германии "зигующие" подростки изрезали журналиста

В Германии "зигующие" подростки изрезали журналистаМужчина пытался сесть в свой автомобиль.

В немецкой земле Саксония-Ангальт трое подростков напали на журналиста-фрилансера, нанеся ему серьезные ножевые ранения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Депо.

Отмечается, что нападение произошло, когда журналист Клаус-Петер Крюммлинг вышел из супермаркета вечером 28 сентября.

На него напали, когда он попытался сесть в свой автомобиль.

Один из подростков якобы плюнул в сторону его автомобиля и показал средний палец. После этого возникла потасовка между 59-летним журналистом и тремя подростками. Тогда один из тинейджеров ударил журналиста ножом в желудок.

Один из нападавших при этом показал гитлеровское приветствие, сообщила полиция местным СМИ.

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Крюммлинга госпитализировали с ножевым ранением глубиной 6 сантиметров однако его органы не пострадали.
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 Теги: Германия, подростки, нож, журналист

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Сегодня, 16:08 » Автор: Алена Шимко
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