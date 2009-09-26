Раздел: Мир
В Италии арестовали мэра, помогавшего нелегалам
Доменико Лукано известен как борец за права беженцев и мигрантов.
В Италии арестовали мэра города Риаче Доменико Лукано по обвинению в содействии нелегальной миграции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Сотрудники финансовой полиции доставили 60-летнего политика в СИЗО.
Кроме того, Лукано инкриминируют нарушения при распределении контрактов на переработку мусора. Его сожительнице Тесфахун Лемлем предписано покинуть пределы Италии.
Лукано известен в Италии как борец за права беженцев и мигрантов. Под его руководством были внедрены различные программы по приему и интеграции мигрантов. За эти и другие заслуги он был в 2017 году удостоен Премии мира города Дрездена.
В то же время Лукано уже около года находится в поле зрения итальянских следственных органов. Новый глава МВД Италии Маттео Сальвини, после вступления в должность в июне, неоднократно публично критиковал его в резкой форме.
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Один из лидеров правой политической партии Лига Севера Маттео Сальвини известен своей антимигрантской политикой и многочисленными отказами принимать судна с нелегалами в портах Италии. Он неоднократно был замечен в разжигании расовой ненависти. В частности, Сальвини заявлял, что такие страны ЕС, как Болгария и Румыния, экспортируют "рабов" в Италию.
В Италии арестовали мэра города Риаче Доменико Лукано по обвинению в содействии нелегальной миграции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Сотрудники финансовой полиции доставили 60-летнего политика в СИЗО.
Кроме того, Лукано инкриминируют нарушения при распределении контрактов на переработку мусора. Его сожительнице Тесфахун Лемлем предписано покинуть пределы Италии.
Лукано известен в Италии как борец за права беженцев и мигрантов. Под его руководством были внедрены различные программы по приему и интеграции мигрантов. За эти и другие заслуги он был в 2017 году удостоен Премии мира города Дрездена.
В то же время Лукано уже около года находится в поле зрения итальянских следственных органов. Новый глава МВД Италии Маттео Сальвини, после вступления в должность в июне, неоднократно публично критиковал его в резкой форме.
Читайте также: На Донетчине задержали школьника, помогавшего сепаратистам
Один из лидеров правой политической партии Лига Севера Маттео Сальвини известен своей антимигрантской политикой и многочисленными отказами принимать судна с нелегалами в портах Италии. Он неоднократно был замечен в разжигании расовой ненависти. В частности, Сальвини заявлял, что такие страны ЕС, как Болгария и Румыния, экспортируют "рабов" в Италию.
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