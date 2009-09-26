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Раздел: Мир  
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Поляки "в форме" устроили крупнейшую в истории страны акцию протеста

Поляки "в форме" устроили крупнейшую в истории страны акцию протестаК полиции присоединились пожарные, пограничники, тюремные надзиратели и инспекторы дорожной службы.

Тысячи полицейских, пограничников, тюремных надзирателей принимают участие в крупной акции протеста в Варшаве. Об этом сообщает TVN24, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

По словам организаторов, нынешняя акция – самая крупная в истории протестов работников в форме. Под окна канцелярии президента и премьера протестующих привели требования немедленного повышения зарплат и условий труда.

Как отмечается, демонстрация стала кульминацией в серии протестов, которые в июле начались в полиции. До полицейских впоследствии присоединились пожарные, пограничники, тюремные надзиратели и инспекторы дорожной службы.

Кроме повышения заработных плат, их ежегодной индексации, участники акции добиваются улучшение пенсионного обеспечения и повышение выплат за сверхурочно отработанное время. Также правоохранители требуют найма дополнительных кадров, чтобы им не приходилось работать сверхурочно.

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Как отмечается, в акции принимают участие тысячи сотрудников правоохранительных служб Польши, которые приехали из разных регионов страны.
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 Теги: Польша, Варшава, забастовка, полиция

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Сегодня, 17:47 » Автор: Алена Шимко
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