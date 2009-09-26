Раздел: Мир
Поляки "в форме" устроили крупнейшую в истории страны акцию протеста
К полиции присоединились пожарные, пограничники, тюремные надзиратели и инспекторы дорожной службы.
Тысячи полицейских, пограничников, тюремных надзирателей принимают участие в крупной акции протеста в Варшаве. Об этом сообщает TVN24, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
По словам организаторов, нынешняя акция – самая крупная в истории протестов работников в форме. Под окна канцелярии президента и премьера протестующих привели требования немедленного повышения зарплат и условий труда.
Как отмечается, демонстрация стала кульминацией в серии протестов, которые в июле начались в полиции. До полицейских впоследствии присоединились пожарные, пограничники, тюремные надзиратели и инспекторы дорожной службы.
Кроме повышения заработных плат, их ежегодной индексации, участники акции добиваются улучшение пенсионного обеспечения и повышение выплат за сверхурочно отработанное время. Также правоохранители требуют найма дополнительных кадров, чтобы им не приходилось работать сверхурочно.
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Как отмечается, в акции принимают участие тысячи сотрудников правоохранительных служб Польши, которые приехали из разных регионов страны.
Тысячи полицейских, пограничников, тюремных надзирателей принимают участие в крупной акции протеста в Варшаве. Об этом сообщает TVN24, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
По словам организаторов, нынешняя акция – самая крупная в истории протестов работников в форме. Под окна канцелярии президента и премьера протестующих привели требования немедленного повышения зарплат и условий труда.
Как отмечается, демонстрация стала кульминацией в серии протестов, которые в июле начались в полиции. До полицейских впоследствии присоединились пожарные, пограничники, тюремные надзиратели и инспекторы дорожной службы.
Кроме повышения заработных плат, их ежегодной индексации, участники акции добиваются улучшение пенсионного обеспечения и повышение выплат за сверхурочно отработанное время. Также правоохранители требуют найма дополнительных кадров, чтобы им не приходилось работать сверхурочно.
Читайте также: В Киеве устроили необычную акцию протеста против России. Видео
Как отмечается, в акции принимают участие тысячи сотрудников правоохранительных служб Польши, которые приехали из разных регионов страны.
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