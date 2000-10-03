» » В Стамбуле автомобиль въехал в толпу
Раздел: Мир  
0

В Стамбуле автомобиль въехал в толпу

В Стамбуле автомобиль въехал в толпуВ результате наезда пострадали пять человек.

В турецком Стамбуле во вторник, 2 октября, автомобиль наехал на пешеходов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Инцидент случился в оживленном районе Бакыркей.

Читайте также: В Британии автомобиль въехал в толпу пешеходов

Отмечается, что водитель автомобиля поссорился со своей спутницей. В ссору попытались вмешаться прохожие, однако мужчина разозлился еще больше, сел в автомобиль и начал сбивать прохожих.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Стамбул, толпа

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:00 » Автор: Едгар Букмирза
     214
     0

Похожие новости по теме

В Британии автомобиль въехал в толпу пешеходов В Британии автомобиль въехал в толпу пешеходов

Пострадали пять человек.

В Британии автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие В Британии автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие

Мотивы водителя пока неизвестны.

В Шанхае автомобиль въехал в толпу пешеходов В Шанхае автомобиль въехал в толпу пешеходов

Пострадали 18 человек, трое - в тяжелом состоянии.

ЧП в Лондоне: автомобиль въехал в толпу людей ЧП в Лондоне: автомобиль въехал в толпу людей

Пострадали четыре человека.

В Лондоне автомобиль протаранил толпу прохожих В Лондоне автомобиль протаранил толпу прохожих

Инцидент произошел в юго-восточной части британской столицы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх