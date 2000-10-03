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Подозреваемый устроил для сотрудников ФБР "полосу препятствий"

Подозреваемый устроил для сотрудников ФБР "полосу препятствий" Мужчина установил ловушки в собственном доме.

В Соединенных Штатах Федеральное бюро расследований обвинило жителя штата Орегон в нападении на правоохранителя. Как выяснилось, один из сотрудников ФБР пострадал в ходе обыска дома, в котором повсюду были расставлены ловушки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.

Инцидент произошел еще около месяца назад. 7 сентября силовики подъехали к частному дому в Уильямсе по запросу адвоката по недвижимости. Уже у ворот стражи порядка обнаружили, что по всей территории расставлены хорошо замаскированные ловушки.

Так, дорогу к дому перекрывали полосы с шипами. К воротам сзади была приставлена джакузи, которая при открытии дверей сваливалась на входящих. Однако агенты ФБР сразу заподозрили неладное, заметив ведущий к воротам провод.

В ходе обыска территории силовики также нашли несколько самодельных боеприпасов. Их удалось успешно обезвредить. Одна из взрывчаток была сделана из патронов для ружья и крысоловки. Она должна была сработать при открытии двери гаража.

Правоохранители решили взорвать входную дверь дома. Однако при попытке пройти внутрь они наткнулись на инвалидную коляску. Один из оперативников оттолкнул ее ногой, тут же раздался взрыв. Сотрудник ФБР получил ранение в ногу и стал истекать кровью. Напарники оказались ему первую помощь и отправили в больницу.

Как выяснилось позднее, преступник смастерил хитроумную ловушку из строительного мусора, рыболовной лески и патронов 410-го калибра. По версии следователей, злоумышленником оказался 66-летний местный житель Грегори Родвельт. Ранее суд обязал мужчину продать имущество для компенсации матери по делу об издевательствах.

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Подозреваемый находится под арестом еще с апреля 2017 года. Его обвиняют в угрозах огнестрельным оружием. В конце лета его освободили из-под стражи, чтобы подозреваемый подготовил свою недвижимость к продаже. Со слов соседей, в эти дни Родвельт возвращался домой под ночь и много шумел. Как полагают в ФБР, именно тогда он и разместил в доме все ловушки.
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 Теги: ФБР, ловушки

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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