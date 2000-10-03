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Раздел: Мир  
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Германия меняет миграционную политику

Германия меняет миграционную политику В Бундестаге собираются принять новый закон.

Партии-участники правящей коалиции в Германии договорились об основных положениях легализации трудовой иммиграции в ФРГ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Стало известно, что в ведомстве федерального канцлера на переговорах договорились об основных положениях закона, который позволит превратить Германию в классическую иммиграционную страну, такую как Канада, Австралия, Новая Зеландия или США.

В официальном пресс-релизе немецкого правительства сказано, что экономическое будущее Германии зависит "от того, насколько мы сможем сохранить и расширить квалифицированных кадров".

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сказал, что дефицит квалифицированных кадров является основной проблемой предприятий страны.

"Эта проблема будет становиться все более острой на отечественном рынке труда", - заявил Зеехофер.

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По новому иммиграционныму закону пропадут ограничения для получения рабочих виз трудовым мигрантам из третьих стран, что имеют особенно дефицитную профессию, например, медперсонал по уходу за стариками.
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 Теги: Германия, мигранты

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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