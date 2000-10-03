Раздел: Мир
Германия меняет миграционную политику
В Бундестаге собираются принять новый закон.
Партии-участники правящей коалиции в Германии договорились об основных положениях легализации трудовой иммиграции в ФРГ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Стало известно, что в ведомстве федерального канцлера на переговорах договорились об основных положениях закона, который позволит превратить Германию в классическую иммиграционную страну, такую как Канада, Австралия, Новая Зеландия или США.
В официальном пресс-релизе немецкого правительства сказано, что экономическое будущее Германии зависит "от того, насколько мы сможем сохранить и расширить квалифицированных кадров".
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сказал, что дефицит квалифицированных кадров является основной проблемой предприятий страны.
"Эта проблема будет становиться все более острой на отечественном рынке труда", - заявил Зеехофер.
Читайте также: В Стамбуле автомобиль въехал в толпу
По новому иммиграционныму закону пропадут ограничения для получения рабочих виз трудовым мигрантам из третьих стран, что имеют особенно дефицитную профессию, например, медперсонал по уходу за стариками.
Партии-участники правящей коалиции в Германии договорились об основных положениях легализации трудовой иммиграции в ФРГ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Стало известно, что в ведомстве федерального канцлера на переговорах договорились об основных положениях закона, который позволит превратить Германию в классическую иммиграционную страну, такую как Канада, Австралия, Новая Зеландия или США.
В официальном пресс-релизе немецкого правительства сказано, что экономическое будущее Германии зависит "от того, насколько мы сможем сохранить и расширить квалифицированных кадров".
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сказал, что дефицит квалифицированных кадров является основной проблемой предприятий страны.
"Эта проблема будет становиться все более острой на отечественном рынке труда", - заявил Зеехофер.
Читайте также: В Стамбуле автомобиль въехал в толпу
По новому иммиграционныму закону пропадут ограничения для получения рабочих виз трудовым мигрантам из третьих стран, что имеют особенно дефицитную профессию, например, медперсонал по уходу за стариками.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
212
0
Также советуем посмотреть
- Эти люди наверняка знают, что такое везение
- Долой плохое настроение: десятка анекдотов на все случаи жизни
- Путина обвинили в копировании Гитлера
- Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет
- Веселые портреты, на которые придется посмотреть дважды
- Генеральный секретарь НАТО рассказал, что думает о противостоянии Украины и
- Забавная реакция детей на новость о прибавлении в семействе
- Потешные собаки, с которыми невозможно не делиться едой
- Мастера фотошопа превратили упитанного кота в героя мемов
- Популярная собака-толстушка растеряла славу вместе с лишними кило
- Трамп на кушетке
- Минутка позитива: золотистый ретривер подружился с коалой
- Дронов рассказал свою версию смертельного ДТП в Харькове
- В Румынии отыскали «наследника» Дракулы
- Дмитро Тритейкін: від Авдіївки до Маріуполя
- Все зло мира – от нефти
- Соцсети вновь шутят над каблуками Путина
- В Англии злой «призрак» попал на камеру
- Сытник подрывает доверие к НАБУ
- У Сенцова развилась сердечная недостаточность и ревматизм, - адвокат
- Российским депутатам: головой работайте, а не языком
- Модель в странных штанах озадачила Сеть оптической иллюзией
- Боевики продолжают препятствовать работе наблюдателям ОБСЕ
- Тиждень не писати у ФБ: результати експерименту
- Прикол дня: в России арбитр засчитал гол, который забил сам
- О 112 Украина и Newsone
- «Шантаж от слабого»: Сеть насмешили угрозы России в ответ на санкции
- Реформа освіти: 10 головних викликів
- Новый хит: ворона вмешалась в схватку котов
- Дональд Трамп производит много шума
Оставьте свой комментарий