Раздел: Мир
В Германии арестовали восемь потенциальных террористов
Задержанные планировали совершить теракт.
Арестованные мужчины подозреваются в создании террористической организации правого толка "Революция Хемниц". По данным прокуратуры, 3 октября они планировали устроить атаку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
В Германии был задержан 28-летний мужчина, которого подозревают в создании террористической организации правого толка "Революция Хемниц", прокуратура выдала ордер на его арест. Всего в настоящий момент арестовано восемь человек, которые проходят по этому делу, сообщает во вторник, 2 октября, Генпрокуратура ФРГ в Карлсруэ.
Все участники группы, по версии прокуратуры, планировали совершать нападения на иностранцев и политических оппонентов, а также уже пытались приобрести огнестрельное оружие. Прокуратура относит их к "хулиганам, скинхедам и неонацистам" экстремистского толка в Хемнице и считает, что они сформировали группу не позднее 11 сентября.
Лидером группы, по данным прокуратуры, являлся 31-летний Кристиан К., который был задержан еще 14 сентября. Возраст остальных участников - от 20 до 30 лет. Сообщается, что они готовили атаку, которую планировали совершить 3 октября - в День воссоединения Германии.
Участвовали ли задержанные экстремисты в беспорядках в Хемнице в августе этого года, не уточняется, но это вполне вероятно.
Читайте также: Подозреваемый устроил для сотрудников ФБР "полосу препятствий"
В Хемнице 26 августа был в ходе драки был убит мужчина. Преступление, предположительно, совершили, мигранты. После этого в городе начались митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, так и против ксенофобии. Некоторые их них перерастали в столкновения с полицией и беспорядки.
Арестованные мужчины подозреваются в создании террористической организации правого толка "Революция Хемниц". По данным прокуратуры, 3 октября они планировали устроить атаку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
В Германии был задержан 28-летний мужчина, которого подозревают в создании террористической организации правого толка "Революция Хемниц", прокуратура выдала ордер на его арест. Всего в настоящий момент арестовано восемь человек, которые проходят по этому делу, сообщает во вторник, 2 октября, Генпрокуратура ФРГ в Карлсруэ.
Все участники группы, по версии прокуратуры, планировали совершать нападения на иностранцев и политических оппонентов, а также уже пытались приобрести огнестрельное оружие. Прокуратура относит их к "хулиганам, скинхедам и неонацистам" экстремистского толка в Хемнице и считает, что они сформировали группу не позднее 11 сентября.
Лидером группы, по данным прокуратуры, являлся 31-летний Кристиан К., который был задержан еще 14 сентября. Возраст остальных участников - от 20 до 30 лет. Сообщается, что они готовили атаку, которую планировали совершить 3 октября - в День воссоединения Германии.
Участвовали ли задержанные экстремисты в беспорядках в Хемнице в августе этого года, не уточняется, но это вполне вероятно.
Читайте также: Подозреваемый устроил для сотрудников ФБР "полосу препятствий"
В Хемнице 26 августа был в ходе драки был убит мужчина. Преступление, предположительно, совершили, мигранты. После этого в городе начались митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, так и против ксенофобии. Некоторые их них перерастали в столкновения с полицией и беспорядки.
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