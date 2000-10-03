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В Германии арестовали восемь потенциальных террористов

В Германии арестовали восемь потенциальных террористов Задержанные планировали совершить теракт.

Арестованные мужчины подозреваются в создании террористической организации правого толка "Революция Хемниц". По данным прокуратуры, 3 октября они планировали устроить атаку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

В Германии был задержан 28-летний мужчина, которого подозревают в создании террористической организации правого толка "Революция Хемниц", прокуратура выдала ордер на его арест. Всего в настоящий момент арестовано восемь человек, которые проходят по этому делу, сообщает во вторник, 2 октября, Генпрокуратура ФРГ в Карлсруэ.

Все участники группы, по версии прокуратуры, планировали совершать нападения на иностранцев и политических оппонентов, а также уже пытались приобрести огнестрельное оружие. Прокуратура относит их к "хулиганам, скинхедам и неонацистам" экстремистского толка в Хемнице и считает, что они сформировали группу не позднее 11 сентября.

Лидером группы, по данным прокуратуры, являлся 31-летний Кристиан К., который был задержан еще 14 сентября. Возраст остальных участников - от 20 до 30 лет. Сообщается, что они готовили атаку, которую планировали совершить 3 октября - в День воссоединения Германии.

Участвовали ли задержанные экстремисты в беспорядках в Хемнице в августе этого года, не уточняется, но это вполне вероятно.

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В Хемнице 26 августа был в ходе драки был убит мужчина. Преступление, предположительно, совершили, мигранты. После этого в городе начались митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, так и против ксенофобии. Некоторые их них перерастали в столкновения с полицией и беспорядки.
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 Теги: Германия, аресты

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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