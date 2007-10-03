Раздел: Мир
Дональд Трамп встретится с главами интернет-корпораций
Google уже подтвердила участие в мероприятии.
Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с руководителями ведущих интернет-компаний, соцсетей для обсуждения некоторых технологических вопросов. Об этом заявил во вторник советник Белого дома Ларри Кадлоу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УкрИнформ.
"Дональд Трамп планирует принять руководителей интернет-компаний и социальных медиа в Белом доме, вероятно, чуть позже в этом месяце", - цитирует чиновника издание.
В частности, как отметил Кадлоу, участие во встрече уже подтвердил главный исполнительный директор компании Google Сундар Пичай. При этом уточняется, что обсуждение будет проходить в формате технологической конференции.
"Мы проведем небольшую конференцию – будет председательствовать на ней президент, у нас будут представлены крупные интернет-компании, крупные компании социальных сетей, поисковых систем", - сказал Кадлоу.
Читайте также: Германия меняет миграционную политику
Он также проинформировал, что на встрече будут и те, кто недоволен этими компаниями".
Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с руководителями ведущих интернет-компаний, соцсетей для обсуждения некоторых технологических вопросов. Об этом заявил во вторник советник Белого дома Ларри Кадлоу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УкрИнформ.
"Дональд Трамп планирует принять руководителей интернет-компаний и социальных медиа в Белом доме, вероятно, чуть позже в этом месяце", - цитирует чиновника издание.
В частности, как отметил Кадлоу, участие во встрече уже подтвердил главный исполнительный директор компании Google Сундар Пичай. При этом уточняется, что обсуждение будет проходить в формате технологической конференции.
"Мы проведем небольшую конференцию – будет председательствовать на ней президент, у нас будут представлены крупные интернет-компании, крупные компании социальных сетей, поисковых систем", - сказал Кадлоу.
Читайте также: Германия меняет миграционную политику
Он также проинформировал, что на встрече будут и те, кто недоволен этими компаниями".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
284
0
Также советуем посмотреть
- Эти люди наверняка знают, что такое везение
- Долой плохое настроение: десятка анекдотов на все случаи жизни
- Путина обвинили в копировании Гитлера
- Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет
- Веселые портреты, на которые придется посмотреть дважды
- Генеральный секретарь НАТО рассказал, что думает о противостоянии Украины и
- Забавная реакция детей на новость о прибавлении в семействе
- Потешные собаки, с которыми невозможно не делиться едой
- Мастера фотошопа превратили упитанного кота в героя мемов
- Популярная собака-толстушка растеряла славу вместе с лишними кило
- Трамп на кушетке
- Минутка позитива: золотистый ретривер подружился с коалой
- Дронов рассказал свою версию смертельного ДТП в Харькове
- В Румынии отыскали «наследника» Дракулы
- Дмитро Тритейкін: від Авдіївки до Маріуполя
- Все зло мира – от нефти
- Соцсети вновь шутят над каблуками Путина
- В Англии злой «призрак» попал на камеру
- Сытник подрывает доверие к НАБУ
- У Сенцова развилась сердечная недостаточность и ревматизм, - адвокат
- Российским депутатам: головой работайте, а не языком
- Модель в странных штанах озадачила Сеть оптической иллюзией
- Боевики продолжают препятствовать работе наблюдателям ОБСЕ
- Тиждень не писати у ФБ: результати експерименту
- Прикол дня: в России арбитр засчитал гол, который забил сам
- О 112 Украина и Newsone
- «Шантаж от слабого»: Сеть насмешили угрозы России в ответ на санкции
- Реформа освіти: 10 головних викликів
- Новый хит: ворона вмешалась в схватку котов
- Дональд Трамп производит много шума
Оставьте свой комментарий