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Раздел: Мир  
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Дональд Трамп встретится с главами интернет-корпораций

Дональд Трамп встретится с главами интернет-корпораций Google уже подтвердила участие в мероприятии.

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с руководителями ведущих интернет-компаний, соцсетей для обсуждения некоторых технологических вопросов. Об этом заявил во вторник советник Белого дома Ларри Кадлоу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УкрИнформ.

"Дональд Трамп планирует принять руководителей интернет-компаний и социальных медиа в Белом доме, вероятно, чуть позже в этом месяце", - цитирует чиновника издание.

В частности, как отметил Кадлоу, участие во встрече уже подтвердил главный исполнительный директор компании Google Сундар Пичай. При этом уточняется, что обсуждение будет проходить в формате технологической конференции.

"Мы проведем небольшую конференцию – будет председательствовать на ней президент, у нас будут представлены крупные интернет-компании, крупные компании социальных сетей, поисковых систем", - сказал Кадлоу.

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Он также проинформировал, что на встрече будут и те, кто недоволен этими компаниями".
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 Теги: Трамп, компании

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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