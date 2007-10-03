Раздел: Мир
В Турцию будет поступать меньше немецкого оружия
Германия сокращает экспорт вооружений.
В 2016 году Турция как партнер ФРГ по НАТО входила в двадцатку основных стран-покупательниц германских вооружений. С марта 2018-го выдано только 16 разрешений на поставки на общую сумму около 917 тыс. евро, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Объем экспортных поставок вооружений из Германии в Турцию с момента формирования нового правительства ФРГ в марте 2018 года резко сократился. Это следует из ответа министерства экономики и энергетики ФРГ на запрос эксперта по внешней политике фракции «зеленых» в бундестаге Омида Нурипура (Omid Nouripour).
С 14 марта до настоящего времени выдано лишь 16 разрешений на поставки вооружений в Турцию на общую сумму 916902 евро. С 1 января по 13 марта 2018-го были выданы 34 подобных разрешения на 9,7 млн евро. А за весь 2017 год было заключено 138 сделок, которые принесли Берлину 34,2 млн евро.
В 2016 году Турция как партнер ФРГ по НАТО входила в двадцатку основных стран-импортеров германских вооружений. Их импорт в денежном эквиваленте тогда составлял 83,9 млн евро.
Сокращение поставок наметилось еще после попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года. Спад мог быть связан и со вводом турецких войск в Сирию в январе 2018 года. В ходе наступления на районы, контролируемые курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG) на севере Сирии, турецкие подразделения использовали германские танки Leopard 2 A4.
Отношения Берлина и Анкары остаются напряженными, в том числе из-за задержаний ряда граждан ФРГ в Турции, среди которых - корреспондент газеты Die Welt Дениз Юджел (Deniz Yücel). В феврале его освободили, но правительство ФРГ по-прежнему обеспокоено нарушениями прав человека в этой стране.
Читайте также: Германия меняет миграционную политику
Ожидается, что в октябре министр экономики и энергетики Петер Альтмайер (Peter Altmaier), курирующий вопрос экспорта германских вооружений, посетит Турцию.
В 2016 году Турция как партнер ФРГ по НАТО входила в двадцатку основных стран-покупательниц германских вооружений. С марта 2018-го выдано только 16 разрешений на поставки на общую сумму около 917 тыс. евро, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Объем экспортных поставок вооружений из Германии в Турцию с момента формирования нового правительства ФРГ в марте 2018 года резко сократился. Это следует из ответа министерства экономики и энергетики ФРГ на запрос эксперта по внешней политике фракции «зеленых» в бундестаге Омида Нурипура (Omid Nouripour).
С 14 марта до настоящего времени выдано лишь 16 разрешений на поставки вооружений в Турцию на общую сумму 916902 евро. С 1 января по 13 марта 2018-го были выданы 34 подобных разрешения на 9,7 млн евро. А за весь 2017 год было заключено 138 сделок, которые принесли Берлину 34,2 млн евро.
В 2016 году Турция как партнер ФРГ по НАТО входила в двадцатку основных стран-импортеров германских вооружений. Их импорт в денежном эквиваленте тогда составлял 83,9 млн евро.
Сокращение поставок наметилось еще после попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года. Спад мог быть связан и со вводом турецких войск в Сирию в январе 2018 года. В ходе наступления на районы, контролируемые курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG) на севере Сирии, турецкие подразделения использовали германские танки Leopard 2 A4.
Отношения Берлина и Анкары остаются напряженными, в том числе из-за задержаний ряда граждан ФРГ в Турции, среди которых - корреспондент газеты Die Welt Дениз Юджел (Deniz Yücel). В феврале его освободили, но правительство ФРГ по-прежнему обеспокоено нарушениями прав человека в этой стране.
Читайте также: Германия меняет миграционную политику
Ожидается, что в октябре министр экономики и энергетики Петер Альтмайер (Peter Altmaier), курирующий вопрос экспорта германских вооружений, посетит Турцию.
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