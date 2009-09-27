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Во Франции установили памятник дочери Ярослава Мудрого
В Тулузе появился памятник Анне Ярославне.
Во французском городе Тулуза появился памятник дочери великого киевского князя Ярослва Мудрого – Анне, которая была женой французского короля Генриха I, , передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Об этом посол Украины во Франции Олег Шамшур написал в своем в Twitter.
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“Совместно с делегацией мэрии Киева открыли еще один памятник Анне Ярославне – в Тулузе. Бронзовая скульптура киевской княжны передана в дар Тулузе от Киева в знак побратимских отношений, которые связывают города с 1970 года. Теперь этот памятник украшает одно из исторических мест города – площадь Сен-Пьер”, – написал Олег Шамшур.
Во французском городе Тулуза появился памятник дочери великого киевского князя Ярослва Мудрого – Анне, которая была женой французского короля Генриха I, , передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Об этом посол Украины во Франции Олег Шамшур написал в своем в Twitter.
Читайте также: В Минкульте хотят вернуть прах Ярослава Мудрого в Киев
“Совместно с делегацией мэрии Киева открыли еще один памятник Анне Ярославне – в Тулузе. Бронзовая скульптура киевской княжны передана в дар Тулузе от Киева в знак побратимских отношений, которые связывают города с 1970 года. Теперь этот памятник украшает одно из исторических мест города – площадь Сен-Пьер”, – написал Олег Шамшур.
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