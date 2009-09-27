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Раздел: Мир  
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Во Франции установили памятник дочери Ярослава Мудрого

Во Франции установили памятник дочери Ярослава МудрогоВ Тулузе появился памятник Анне Ярославне.

Во французском городе Тулуза появился памятник дочери великого киевского князя Ярослва Мудрого – Анне, которая была женой французского короля Генриха I, , передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Об этом посол Украины во Франции Олег Шамшур написал в своем в Twitter.

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“Совместно с делегацией мэрии Киева открыли еще один памятник Анне Ярославне – в Тулузе. Бронзовая скульптура киевской княжны передана в дар Тулузе от Киева в знак побратимских отношений, которые связывают города с 1970 года. Теперь этот памятник украшает одно из исторических мест города – площадь Сен-Пьер”, – написал Олег Шамшур.
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 Теги: Франция, памятник

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Сегодня, 11:28 » Автор: Алена Шимко
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