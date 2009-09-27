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Раздел: Мир  
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Российского миллиардера "надули" на $280 миллионов

Российского миллиардера "надули" на $280 миллионовМиллиардер обвинил Sotheby's в крупнейшем арт-мошенничестве.

Экс-владелец "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев подал в суд Нью-Йорка на аукционный дом Sotheby's, потребовав от него компенсации в размере не менее 380 млн долларов. Российский предприниматель обвиняет Sotheby's в сговоре с швейцарским арт-дилером Ивом Бувье при продаже Рыболовлеву произведений живописи по заведомо завышенной цене, сообщает в среду, 3 октября, Хроника.инфо со ссылкой на bin.ua.

В исковом заявлении, поданном в Федеральный суд Манхэттена компаниями семейного траста Рыболовлевых Accent Delight и Xitrans Finance, утверждается, что Sotheby's виновен в "оказании конкретной помощи в совершении крупнейшего арт-мошенничества в истории". В документе поясняется, что Sotheby's и Бувье находились в тесных коммерческих отношениях на протяжении многих лет, при этом Sotheby's помогал Бувье склонить истцов к покупке произведений искусства по завышенным ценам и в своих отчетах создавал видимость обоснованности этих цен.

Рыболовлев сотрудничал с Бувье более 10 лет, за это время арт-дилер приобрел для него 38 произведений искусства на сумму более 2 млрд долларов. Бизнесмен считал, что Бувье вел переговоры с продавцами от его имени, и платил ему комиссию за услуги. "На самом деле детальное описание напряженных переговоров с продавцами, которое приводил Бувье, являлось чистой выдумкой. Вместо этого Бувье договаривался о значительных скидках, а разницу клал себе в карман. Посредством данной схемы Бувье обманул истцов на сумму более 1 млрд долларов", - говорится в иске.

"Мошенническая схема"

В исковом заявлении подчеркивается, что "Sotheby's выступал в качестве аукционного дома, который охотно, намеренно и осознанно способствовал реализации данной мошеннической схемы". "Действия Sotheby's внушали истцам доверие к Бувье и делали всю мошенническую схему правдоподобной и заслуживающей доверия", - отмечают истцы.

Рыболовлев судится с Бувье с 2015 года в нескольких юрисдикциях. По данным Bloomberg, Федеральный суд Нью-Йорка закрыл дело по иску Рыболовлева к Бувье после продажи бизнесменом картины Леонардо Да Винчи "Спаситель мира"в 2017 году за рекордные 450 млн долларов. Эта картина была приобретена при посредничестве Бувье за $127,5 млн, то есть почти в три раза дешевле.

Sotheby's не согласен с обвинениями Рыболовлева

Sotheby's отверг обвинения, выдвинутые против него Рыболовлевым. "Последний отчаянный иск господина Рыболовлева не имеет абсолютно никаких оснований. Ложные обвинения, выдвигаемые Рыболовлевым, уже рассматриваются в швейцарских судах, которые являются подходящей юрисдикцией для рассмотрения данного дела", - говорится в заявлении аукционного дома. В документе сообщается, что Sotheby's попросит суд Манхэттена отклонить иск предпринимателя.

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По версии журнала Forbes, занимает 18-е место в списке богатейших людей России по состоянию на 2018 год. Его состояние оценивается в 6 млрд 800 млн долларов.
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 Теги: Sotheby's, Дмитрий Рыболовлев, суд, мошенничество

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Сегодня, 14:52 » Автор: Алена Шимко
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