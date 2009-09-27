Российского миллиардера "надули" на $280 миллионов

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Аукционные дома Christie's и Sotheby's на нью-йоркских торгах в ноябре выставят две работы легендарного художника Энди Уорхола. Организаторы планируют получить в общей сумме за две работы около 120 млн. долларов. 13 ноября Sotheby's выставит на аукцион работу «Авария серебряной машины», которая была написана в1963 году.