Раздел: Мир
Названы обладатели Нобелевской премии в области химии
Ученые исследовали эволюцию ферментов.
Названы ученые-лауреаты Нобелевской премии по химии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Премию присудили за исследования в области эволюции ферментов, исследования пептидов и антител.
Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции в среду, 3 октября, назвал лауреатами премии по химии Френсис Арнольд, Джорджа Смита и Грегори Винтера. Об этом сообщается на странице Нобелевского комитета в Twitter.
Читайте также: Названы обладатели Нобелевской премии в области физики
Ученые получили премию за исследования в области эволюции ферментов и исследования пептидов и антител.
Названы ученые-лауреаты Нобелевской премии по химии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Премию присудили за исследования в области эволюции ферментов, исследования пептидов и антител.
Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции в среду, 3 октября, назвал лауреатами премии по химии Френсис Арнольд, Джорджа Смита и Грегори Винтера. Об этом сообщается на странице Нобелевского комитета в Twitter.
Читайте также: Названы обладатели Нобелевской премии в области физики
Ученые получили премию за исследования в области эволюции ферментов и исследования пептидов и антител.
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