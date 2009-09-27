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Раздел: Мир  
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Названы обладатели Нобелевской премии в области химии

Названы обладатели Нобелевской премии в области химииУченые исследовали эволюцию ферментов.

Названы ученые-лауреаты Нобелевской премии по химии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Премию присудили за исследования в области эволюции ферментов, исследования пептидов и антител.

Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции в среду, 3 октября, назвал лауреатами премии по химии Френсис Арнольд, Джорджа Смита и Грегори Винтера. Об этом сообщается на странице Нобелевского комитета в Twitter.

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Ученые получили премию за исследования в области эволюции ферментов и исследования пептидов и антител.
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 Теги: Нобелевская премия, химия, лауреаты

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Сегодня, 16:16 » Автор: Алена Шимко
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