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Раздел: Мир  
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В Таиланде арестовали россиянина, разыскиваемого Интерполом

В Таиланде арестовали россиянина, разыскиваемого ИнтерполомЕго разыскивали по обвинению в контрабанде наркотиков.

Гражданина России, находившегося в международном розыске, арестовали в Таиланде. Об этом сообщает The Nation, передает Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.

По данным издания, таиландская полиция получила от посольства России запрос выяснить местонахождение россиянина Виталия Трофимова.

Как отмечается, мужчина находился в списках Интерпола.

Его разыскивали по обвинению в контрабанде наркотиков. Стражи порядка обнаружили его в провинции Чонбури на востоке страны. Выяснилось, что мужчина приехал в Таиланд по бизнес-визе и проживал в Паттайе.

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В настоящее время он находится под стражей в миграционной службе и ожидает экстрадиции.
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 Теги: Таиланд, россиянин, арест, Интерпол

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Сегодня, 17:49 » Автор: Алена Шимко
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