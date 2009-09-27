Раздел: Мир
В Черногории продают яхту, принадлежавшую диктатору Тито
Корабль находится в довольно плохом состоянии.
Яхту Ядранка, которую построили в 1977 году на верфи в хорватской Кралевице, выставили на торги по начальной цене €80 тысяч, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Черногории выставили на продажу 34-метровую яхту Ядранка, которая принадлежала маршалу Иосипу Брозу Тито. Об этом в среду, 3 октября, сообщает Reuters.
Отмечено, что содержание судна обходится слишком дорого бюджету, поэтому Ядранку, которую построили в 1977 году на верфи в хорватской Кралевице, выставили на торги по начальной цене €80 тыс.
Как сообщается, деревянный корабль, который находится в довольно плохом состоянии, с 2017 года стоит на сухой стоянке в городе Бар. Когда Ядранка была на ходу, она могла развивать скорость 25 узлов, помещая 40 пассажиров и 14 членов экипажа, отмечает агентство.
Отмечается, что в 2017 году яхту уже пытались продать за €80 тыс., однако лот никто не приобрел. Правительство рассчитывало, что новый владелец захочет переоборудовать яхту в плавучий музей и поставить ее на причал в Которе или Тивате.
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В 2007 году Черногория продала другую яхту Тито, Приморка, за €104 тыс., а третье судно диктатора, Галеб, ржавеет на причале в хорватском порту Риека.
Яхту Ядранка, которую построили в 1977 году на верфи в хорватской Кралевице, выставили на торги по начальной цене €80 тысяч, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Черногории выставили на продажу 34-метровую яхту Ядранка, которая принадлежала маршалу Иосипу Брозу Тито. Об этом в среду, 3 октября, сообщает Reuters.
Отмечено, что содержание судна обходится слишком дорого бюджету, поэтому Ядранку, которую построили в 1977 году на верфи в хорватской Кралевице, выставили на торги по начальной цене €80 тыс.
Как сообщается, деревянный корабль, который находится в довольно плохом состоянии, с 2017 года стоит на сухой стоянке в городе Бар. Когда Ядранка была на ходу, она могла развивать скорость 25 узлов, помещая 40 пассажиров и 14 членов экипажа, отмечает агентство.
Отмечается, что в 2017 году яхту уже пытались продать за €80 тыс., однако лот никто не приобрел. Правительство рассчитывало, что новый владелец захочет переоборудовать яхту в плавучий музей и поставить ее на причал в Которе или Тивате.
Читайте также: В Интернете продают роскошную яхту сына Януковича
В 2007 году Черногория продала другую яхту Тито, Приморка, за €104 тыс., а третье судно диктатора, Галеб, ржавеет на причале в хорватском порту Риека.
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