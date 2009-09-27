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Раздел: Мир  
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В Германии проходит массовая демонстрация против расизма

В Германии проходит массовая демонстрация против расизмаОрганизаторы заявляют о не менее 40 тысячах.

В Мюнхене проходит массовая демонстрация против расизма и ограничения гражданских прав.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

Демонстрация проходит под лозунгом "Время пришло – вместе против политики страха" и направлена против расширения прав полиции и разворота вправо политики Баварии.

Среди организаторов акции – почти 70 организаций: партий, профсоюзов, религиозных групп и ассоциаций.

"Мы хотим показать, что разделение общества, исключительно популистский тон в миграционной политике и постоянные наветы на беженцев являются неприемлемыми", - сказал Микки Венгац по организации "Мюнхен цветной".

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По данным полиции, в акции участвует 21 тысяча человек.
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 Теги: Германия, расизм, демонстрация

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Сегодня, 19:28 » Автор: Едгар Букмирза
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