Раздел: Мир
В Германии проходит массовая демонстрация против расизма
Организаторы заявляют о не менее 40 тысячах.
В Мюнхене проходит массовая демонстрация против расизма и ограничения гражданских прав.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Демонстрация проходит под лозунгом "Время пришло – вместе против политики страха" и направлена против расширения прав полиции и разворота вправо политики Баварии.
Среди организаторов акции – почти 70 организаций: партий, профсоюзов, религиозных групп и ассоциаций.
"Мы хотим показать, что разделение общества, исключительно популистский тон в миграционной политике и постоянные наветы на беженцев являются неприемлемыми", - сказал Микки Венгац по организации "Мюнхен цветной".
Читайте также: В Киеве проходит массовая акция протеста
По данным полиции, в акции участвует 21 тысяча человек.
В Мюнхене проходит массовая демонстрация против расизма и ограничения гражданских прав.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Демонстрация проходит под лозунгом "Время пришло – вместе против политики страха" и направлена против расширения прав полиции и разворота вправо политики Баварии.
Среди организаторов акции – почти 70 организаций: партий, профсоюзов, религиозных групп и ассоциаций.
"Мы хотим показать, что разделение общества, исключительно популистский тон в миграционной политике и постоянные наветы на беженцев являются неприемлемыми", - сказал Микки Венгац по организации "Мюнхен цветной".
Читайте также: В Киеве проходит массовая акция протеста
По данным полиции, в акции участвует 21 тысяча человек.
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