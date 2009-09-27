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Путин утвердил закон о пенсионной реформе

Путин утвердил закон о пенсионной реформеРеформа вызвала много противоречий в обществе.

Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста в России. Ранее в тот же день за законопроект проголосовал Совет Федерации.Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет. Об этом в среду, 3 октября, сообщила пресс-служба Кремля.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.

Ранее в тот же день данный законопроект одобрил Совет Федерации. За принятие закона о пенсионной реформе проголосовали 149 сенаторов, против - пятеро, трое воздержались. В ходе заседания несколько членов Совфеда высказались против принятия закона, передает "Интерфакс". По мнению одного из них, Вячеслава Мархаева, он противоречит российской конституции, в которой запрещено издавать законы, отменяющие или умаляющие права и свободы гражданина.

Поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и до 60 - для женщин будет проводиться ежегодно на 1 год в течение переходного периода с 2019 по 2023 годы. Чтобы выйти на пенсию досрочно, трудовой стаж для мужчин составит 42 года, а для женщин - 37 лет.

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Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении пенсионного возраста 27 сентября. Этот закон не нашел понимания в российском обществе - по стране прокатились массовые акции протеста, а рейтинги "Единой России" и президента Владимира Путина снизились на 7 и 8 процентных пунктов соответственно.

В день принятия закона верхней палатой российского парламента, 3 октября, в Москве перед зданием Совета Федерации состоялись сразу несколько акций, организованные коммунистами и лидером "Левого фронта" Сергеем Удальцовым.

Накануне в ходе совещания с правительством РФ президент Путин заявил, что после принятия предложенных им в конце сентября поправок о смягчении реформы повышение пенсионного возраста не принесет в госбюджет никакого дохода. Поэтому правительство должно изыскать в федеральном бюджете средства для финансирования изменений.
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 Теги: Путин, Россия, пенсионная реформа

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Сегодня, 21:04 » Автор: Едгар Букмирза
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