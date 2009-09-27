Раздел: Мир
Путин утвердил закон о пенсионной реформе
Реформа вызвала много противоречий в обществе.
Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста в России. Ранее в тот же день за законопроект проголосовал Совет Федерации.Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет. Об этом в среду, 3 октября, сообщила пресс-служба Кремля.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.
Ранее в тот же день данный законопроект одобрил Совет Федерации. За принятие закона о пенсионной реформе проголосовали 149 сенаторов, против - пятеро, трое воздержались. В ходе заседания несколько членов Совфеда высказались против принятия закона, передает "Интерфакс". По мнению одного из них, Вячеслава Мархаева, он противоречит российской конституции, в которой запрещено издавать законы, отменяющие или умаляющие права и свободы гражданина.
Поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и до 60 - для женщин будет проводиться ежегодно на 1 год в течение переходного периода с 2019 по 2023 годы. Чтобы выйти на пенсию досрочно, трудовой стаж для мужчин составит 42 года, а для женщин - 37 лет.
Читайте также: Гройсман рассказал, когда Порошенко подпишет закон о пенсионной реформе
Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении пенсионного возраста 27 сентября. Этот закон не нашел понимания в российском обществе - по стране прокатились массовые акции протеста, а рейтинги "Единой России" и президента Владимира Путина снизились на 7 и 8 процентных пунктов соответственно.
В день принятия закона верхней палатой российского парламента, 3 октября, в Москве перед зданием Совета Федерации состоялись сразу несколько акций, организованные коммунистами и лидером "Левого фронта" Сергеем Удальцовым.
Накануне в ходе совещания с правительством РФ президент Путин заявил, что после принятия предложенных им в конце сентября поправок о смягчении реформы повышение пенсионного возраста не принесет в госбюджет никакого дохода. Поэтому правительство должно изыскать в федеральном бюджете средства для финансирования изменений.
Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста в России. Ранее в тот же день за законопроект проголосовал Совет Федерации.Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет. Об этом в среду, 3 октября, сообщила пресс-служба Кремля.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.
Ранее в тот же день данный законопроект одобрил Совет Федерации. За принятие закона о пенсионной реформе проголосовали 149 сенаторов, против - пятеро, трое воздержались. В ходе заседания несколько членов Совфеда высказались против принятия закона, передает "Интерфакс". По мнению одного из них, Вячеслава Мархаева, он противоречит российской конституции, в которой запрещено издавать законы, отменяющие или умаляющие права и свободы гражданина.
Поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и до 60 - для женщин будет проводиться ежегодно на 1 год в течение переходного периода с 2019 по 2023 годы. Чтобы выйти на пенсию досрочно, трудовой стаж для мужчин составит 42 года, а для женщин - 37 лет.
Читайте также: Гройсман рассказал, когда Порошенко подпишет закон о пенсионной реформе
Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении пенсионного возраста 27 сентября. Этот закон не нашел понимания в российском обществе - по стране прокатились массовые акции протеста, а рейтинги "Единой России" и президента Владимира Путина снизились на 7 и 8 процентных пунктов соответственно.
В день принятия закона верхней палатой российского парламента, 3 октября, в Москве перед зданием Совета Федерации состоялись сразу несколько акций, организованные коммунистами и лидером "Левого фронта" Сергеем Удальцовым.
Накануне в ходе совещания с правительством РФ президент Путин заявил, что после принятия предложенных им в конце сентября поправок о смягчении реформы повышение пенсионного возраста не принесет в госбюджет никакого дохода. Поэтому правительство должно изыскать в федеральном бюджете средства для финансирования изменений.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
34
0
Также советуем посмотреть
- Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
- НАБУ вернуло в госбюджет огромную сумму
- Смешные ситуации, в которые могут попасть лишь коммунальщики
- Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови
- Конфуз оленя под популярную песню насмешил весь мир
- Сеть в восторге от собаки, научившейся кататься на коньках
- В Константиновке полицейские задержали двух сепаратистов
- Ще один проросійський випад від Тимошенко
- В США трое медвежат устроили «рейд» по мусорным бакам
- Секрет Полішинеля від ГУР МОУ
- Российские военные насмешили «достижениями» во время учений
- «Самопомощь» и «Батькивщина» лоббируют ослабление санкций
- Подайте жалобную книгу
- Полярники насмешили мир фоткой лапши на 60-градусном морозе
- СМИ узнали о крупной партии американского оружия для Украины
- Главный вызов для украинцев
- Умора: депутата выгнали с работы из-за таблетки от кашля
- Накануне выборов в Украине активизировались российские спецслужбы
- Ошибка в анкете сделала из британки «террористку»
- Что намешано в чане путинского ада
- Болтающая по телефону собака стала звездой фотожаб
- Шесть мифов о рынке земли
- В США любопытный медвежонок забрел в квартирный комплекс
- Еще одного «миротворца» подвезли
- Российские спецслужбы планируют захваты церквей «радикалами», - СБУ
- Шахтеры перекрыли трассу в Донецкой области
- Мем «Неверный парень» получил новую жизнь
- Зачем Абхазии нужны казаки
- В России оконфузились с памятником наемникам «Л/ДНР»
- Окрім Тимошенко Нафтогаз не влаштовує Бойко
Оставьте свой комментарий