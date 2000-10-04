Раздел: Мир
Австрийский канцлер предположил, когда восстановятся отношения ЕС и России
Политик уверен, что это - долгий процесс.
Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что на восстановление отношений между Евросоюзом и Россией уйдут годы. Такое мнение он высказал журналистам в Санкт-Петербурге, где в среду состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Важно диалог поддерживать, заботиться о том, чтобы ситуация не ухудшалась, и делать все, чтобы отношения [между ЕС и РФ] улучшались, – отметил Курц. – Нужно снять напряженности [в отношениях]. Это долгий и сложный процесс. Ясно, что мы будем им заниматься еще годы".
Канцлер Австрии отметил, что главы некоторых правительств сейчас пока вообще не поддерживают каких-либо контактов с Москвой и в целом "потеря доверия огромна".
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Он также призвал сделать все возможное для придания позитивной динамики развитию событий в Сирии и на востоке Украины. В этом свете Курц назвал "очень позитивными" слова Путина о необходимости стремиться к выводу всех иностранных сил из Сирии. "Надеюсь только, что это не останется просто на уровне идеи, а станет реальностью", – добавил он.
Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что на восстановление отношений между Евросоюзом и Россией уйдут годы. Такое мнение он высказал журналистам в Санкт-Петербурге, где в среду состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Важно диалог поддерживать, заботиться о том, чтобы ситуация не ухудшалась, и делать все, чтобы отношения [между ЕС и РФ] улучшались, – отметил Курц. – Нужно снять напряженности [в отношениях]. Это долгий и сложный процесс. Ясно, что мы будем им заниматься еще годы".
Канцлер Австрии отметил, что главы некоторых правительств сейчас пока вообще не поддерживают каких-либо контактов с Москвой и в целом "потеря доверия огромна".
Читайте также: Германия отказалась от участия в военной операции в Сирии
Он также призвал сделать все возможное для придания позитивной динамики развитию событий в Сирии и на востоке Украины. В этом свете Курц назвал "очень позитивными" слова Путина о необходимости стремиться к выводу всех иностранных сил из Сирии. "Надеюсь только, что это не останется просто на уровне идеи, а станет реальностью", – добавил он.
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