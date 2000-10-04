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Австрийский канцлер предположил, когда восстановятся отношения ЕС и России

Австрийский канцлер предположил, когда восстановятся отношения ЕС и России

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