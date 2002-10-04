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Раздел: Мир  
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Новая стрельба в США: пострадали пять человек

Новая стрельба в США: пострадали пять человек Один из пострадавших получил ранение в голову.

Пятеро человек получили ранения в результате вооруженного нападения в среду в пригороде американского города Филадельфия – Джермантауне (штат Пенсильвания). Нападавшим удалось скрыться, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По ее данным, двое злоумышленников открыли в середине дня огонь из салона автомобиля по пятерым горожанам от 19 до 23 лет. Нападение произошло около магазина Dollar General ("Доллар дженерал"). Один человек получил огнестрельное ранение в голову, остальные четверо – в руки и ноги. Все они госпитализированы.

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Полиция пока не опубликовала описание нападавших, скрывшихся с места преступления. "Я могу заверить вас, что речь идет о какой-то глупости. Как это обычно бывает. Но в настоящий момент у нас есть множество вопросов, остающихся без ответов", – приводит телекомпания слова комиссара полиции Филадельфии Ричарда Росса.
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 Теги: США, стрельба

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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