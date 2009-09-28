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Раздел: Мир  
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Британия обвинила Россию в кибератаках по всей планете

Британия обвинила Россию в кибератаках по всей планетеРоссия атаковала в том числе и себя.

МИД Великобритании обвинил ГРУ РФ в организации "неизбирательных и безрассудных" кибератак по всему миру, направленных против политических институтов, бизнеса, медиа и спорта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Об этом говорится в заявлении министерства.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) подчеркивает, что ГРУ России, "действовавшая под названиями Fancy Bear, Pawnstorm и Tsar Team, "почти наверняка" несет ответственность за ряд серьезных хакерских нападений на страны, включая США, Британию и саму РФ.

Среди нападений - кибератака на Национальный комитет Демократической партии США в 2016 году.

"Действия ГРУ РФ является невыборочными и безрассудными: они пытаются подрывать и вмешиваться в выборы в других странах, они даже готовы навредить российским компаниям и гражданам РФ", - заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

"Мы вместе с нашими союзниками будем разоблачать и отвечать на попытки ГРУ подорвать международную стабильность", - подчеркнул он.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и министр иностранных дел Марис Пейн присоединились к обвинениям, осудив "вредную киберактивность" РФ.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что Кремль несет ответственность за хакерские нападения на WADA (Международное антидопинговое агентство) в 2017 году - это привело к обнародованию медицинских записей спортсменов.

Кроме этого, NCSC обвинил РФ в создании вируса-шифровальщика BadRabbit, от которого в 2017 году пострадали системы Одесского аэропорта, киевского метрополитена, российского Центрального банка и 2 СМИ РФ.

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Также речь идет о взломе и похищении контента из многих почтовых аккаунтов небольшой британской телестанции в 2015 году, массированную атаку на украинские финансовые, энергетические и правительственные структуры в 2017 году, а также заражение тысяч компьютеров трояном VPNFilter.
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 Теги: МИД Британии, ГРУ РФ, кибератаки

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Сегодня, 09:31 » Автор: Алена Шимко
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