Раздел: Мир
В Бельгии прогремел взрыв на химзаводе
Инцидент произошел утром из-за большой утечки неназванного химиката.
В бельгийской коммуне Тессендерло произошел взрыв на химическом заводе Vynova в провинции Лимбург. Об этом в четверг, 4 октября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечено, что инцидент произошел утром из-за большой утечки неназванного химиката. После взрыва над заводом поднялось облако газа. Затем, как сообщается, его отнесло в направлении вокзала города Хульст.
В связи с этим жителям близлежащих домов посоветовали не открывать окна. О пострадавших пока не сообщается.
На данный момент известно, что утечка вещества уже ликвидирована, опасности для жителей нет. Отмечается, что в этом году из-за утечки хлора на заводе уже проводилась эвакуация населения.
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Как сообщается, на заводе Vynova производится этилендихлорид и моновинилхлорид, два основных строительных блока для производства ПВХ. Первое вещество раздражает кожу, второе - очень токсичное и поражает нервную систему, а также вызывает злокачественные опухоли. В воздухе оно рассеивается за три дня.
В бельгийской коммуне Тессендерло произошел взрыв на химическом заводе Vynova в провинции Лимбург. Об этом в четверг, 4 октября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечено, что инцидент произошел утром из-за большой утечки неназванного химиката. После взрыва над заводом поднялось облако газа. Затем, как сообщается, его отнесло в направлении вокзала города Хульст.
В связи с этим жителям близлежащих домов посоветовали не открывать окна. О пострадавших пока не сообщается.
На данный момент известно, что утечка вещества уже ликвидирована, опасности для жителей нет. Отмечается, что в этом году из-за утечки хлора на заводе уже проводилась эвакуация населения.
Читайте также: В Китае прогремел взрыв на химзаводе
Как сообщается, на заводе Vynova производится этилендихлорид и моновинилхлорид, два основных строительных блока для производства ПВХ. Первое вещество раздражает кожу, второе - очень токсичное и поражает нервную систему, а также вызывает злокачественные опухоли. В воздухе оно рассеивается за три дня.
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