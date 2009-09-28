Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Грабеж после землетрясения: в Индонезии арестовали почти сотню мародеров

Грабеж после землетрясения: в Индонезии арестовали почти сотню мародеров

Похожие новости по теме

В Индонезии возросло число жертв землетрясения В результате землетрясения и последовавшего за ним цунами в индонезийском городе Палу погибли 832 человека.