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Раздел: Мир  
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Грабеж после землетрясения: в Индонезии арестовали почти сотню мародеров

Грабеж после землетрясения: в Индонезии арестовали почти сотню мародеровВ пострадавшие от бедствия районы не была доставлена помощь.

Индонезийская полиция задержала 92 человек за разграбление товаров в районах, опустевших полсе землятрясения и цунами в провинции Центральный Сулавеси, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Правоохранители задержали 92 человек, пойманных с товарами из провинции, пострадавшей от землетрясения и цунами. В частности, у них нашли моторное масло, шины, керамическую плитку и сельскохозяйственное оборудование. Задержанные из Палу и окрестных районов, пострадавших от бедствия.

В полиции сообщили, что в четверг усилят охрану и меры безопасности в Палу, крупнейшем городе в пострадавшем районе.

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Сообщается, что пока в пострадавшие от бедствия районы не была доставлена помощь, жители сел пробрались в магазины за продуктами питания. Власти заявили, что жители могут брать только еду, а ее стоимость будут компенсирована магазинам позже.
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 Теги: Индонезия, мародерство, землетрясениие

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Сегодня, 12:58 » Автор: Алена Шимко
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