Раздел: Мир
Грабеж после землетрясения: в Индонезии арестовали почти сотню мародеров
В пострадавшие от бедствия районы не была доставлена помощь.
Индонезийская полиция задержала 92 человек за разграбление товаров в районах, опустевших полсе землятрясения и цунами в провинции Центральный Сулавеси, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Правоохранители задержали 92 человек, пойманных с товарами из провинции, пострадавшей от землетрясения и цунами. В частности, у них нашли моторное масло, шины, керамическую плитку и сельскохозяйственное оборудование. Задержанные из Палу и окрестных районов, пострадавших от бедствия.
В полиции сообщили, что в четверг усилят охрану и меры безопасности в Палу, крупнейшем городе в пострадавшем районе.
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Сообщается, что пока в пострадавшие от бедствия районы не была доставлена помощь, жители сел пробрались в магазины за продуктами питания. Власти заявили, что жители могут брать только еду, а ее стоимость будут компенсирована магазинам позже.
Индонезийская полиция задержала 92 человек за разграбление товаров в районах, опустевших полсе землятрясения и цунами в провинции Центральный Сулавеси, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Правоохранители задержали 92 человек, пойманных с товарами из провинции, пострадавшей от землетрясения и цунами. В частности, у них нашли моторное масло, шины, керамическую плитку и сельскохозяйственное оборудование. Задержанные из Палу и окрестных районов, пострадавших от бедствия.
В полиции сообщили, что в четверг усилят охрану и меры безопасности в Палу, крупнейшем городе в пострадавшем районе.
Читайте также: В Индонезии возросло число жертв землетрясения
Сообщается, что пока в пострадавшие от бедствия районы не была доставлена помощь, жители сел пробрались в магазины за продуктами питания. Власти заявили, что жители могут брать только еду, а ее стоимость будут компенсирована магазинам позже.
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