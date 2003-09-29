Раздел: Мир
Рекламу популярной кофейни запретили из-за дискредитации авокадо
В рекламе якобы были призывы покупать ролл с беконом вместо авокадо.
В Британии запретили рекламу популярной кофейни Costa Coffee из-за того, что в ней якобы были призывы покупать ролл с беконом вместо авокадо, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
В радиорекламе говорилось, что авокадо хорошо подходит для завтрака, но быстро портится, поэтому лучше выбрать рол с беконом или яичный маффин. По-мнению двух слушателей, которые подали жалобу, такая реклама отговаривает людей от выбора свежих фруктов.
Представители компании объяснили, что они не хотели ставить авокадо в оппозицию бекону, а просто хотели рассказать о достоинствах ролла. Тем не менее, контролирующие органы согласились со слушателями и запретили трансляцию рекламы. "Мы считаем, что, хотя объявление является безобидным, оно, тем не менее, предполагает, что авокадо был плохим выбором на завтрак, и что рулет из бекона или яичный маффин были бы лучшей альтернативой, и при этом не поощряет выбор авокадо", - сообщили в организации по контролю рекламных стандартов.
Читайте также: В Великобритании запретили рекламу BMW. Видео
Согласно кодексу вещательной рекламы Великобритании, сравнение продуктов питания не должно дискредитировать овощи и фрукты, чтобы не поощрять вредные привычки питания.
В Британии запретили рекламу популярной кофейни Costa Coffee из-за того, что в ней якобы были призывы покупать ролл с беконом вместо авокадо, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
В радиорекламе говорилось, что авокадо хорошо подходит для завтрака, но быстро портится, поэтому лучше выбрать рол с беконом или яичный маффин. По-мнению двух слушателей, которые подали жалобу, такая реклама отговаривает людей от выбора свежих фруктов.
Представители компании объяснили, что они не хотели ставить авокадо в оппозицию бекону, а просто хотели рассказать о достоинствах ролла. Тем не менее, контролирующие органы согласились со слушателями и запретили трансляцию рекламы. "Мы считаем, что, хотя объявление является безобидным, оно, тем не менее, предполагает, что авокадо был плохим выбором на завтрак, и что рулет из бекона или яичный маффин были бы лучшей альтернативой, и при этом не поощряет выбор авокадо", - сообщили в организации по контролю рекламных стандартов.
Читайте также: В Великобритании запретили рекламу BMW. Видео
Согласно кодексу вещательной рекламы Великобритании, сравнение продуктов питания не должно дискредитировать овощи и фрукты, чтобы не поощрять вредные привычки питания.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
407
0
Также советуем посмотреть
- Жительница Донецка получила 12 лет тюрьмы за убийство полковника СБУ
- В Сети отыскали «пузатого» двойника Трампа
- Ті, хто домовляються з Путіним, отримають кров і розруху
- Україна і світ: головні події
- Минутка доброты: пропавшая такса вернулась домой спустя пять лет
- Польская газета опубликовала интервью с главарем боевиков
- Вибори на окупованих територіях засудили всі країни без винятку
- Украина имеет все шансы перегнать Словакию по туризму
- Соцсети высмеяли трейлер нового фильма «Л/ДНР»
- Экс-комбата Харьков-1 задержали на взятке
- Последний фронт Владимира Путина
- Дискриминация авокадо: рекламу кофейни запретили по смешной причине
- В здании КГГА облили зеленкой депутата
- Сеть озадачила новая забавная головоломка
- Цивилизованный мир стал на сторону Украины
- Сеть в восторге от хирурга, прооперировавшего плюшевого мишку
- Майдан для них – опасное недоразумение
- Путин насмешил фоткой с «коротким» чиновником
- Коломойский до сих пор вредит Украине
- Сутки на Донбассе прошли без потерь в ВСУ
- Уморительные комментарии от гениев остроумия
- Прикольные комиксы о том, как выглядят современные мужчины
- Пользователи соцсетей с юмором рассказали о стыдных жизненных ситуациях
- Оппозиция в Венгрии поддерживает вступление Украины в НАТО
- Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
- НАБУ вернуло в госбюджет огромную сумму
- Смешные ситуации, в которые могут попасть лишь коммунальщики
- Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови
- Конфуз оленя под популярную песню насмешил весь мир
- Сеть в восторге от собаки, научившейся кататься на коньках
Оставьте свой комментарий