В США почти полсотни человек погибли от урагана

О жертвах сообщили в трех штатах.



Число жертв урагана Флоренс в США увеличилось еще на двачеловека. Таким образом, из-за урагана погибли 49 человек.Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на канцелярию губернатора штата Северная Каролинав четверг, 4 октября, передает



Последними жертвами стали два жителя этого штата. Они погибли в округах Дуплин и Пендер.



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Всего в Северной Каролине из-за урагана погибли 39 человек, а в штатах Южная Каролина и Виргиния погибли 9 и 1 человек соответственно. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Число жертв урагана Флоренс в США увеличилось еще на двачеловека. Таким образом, из-за урагана погибли 49 человек.Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на канцелярию губернатора штата Северная Каролинав четверг, 4 октября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Последними жертвами стали два жителя этого штата. Они погибли в округах Дуплин и Пендер.Всего в Северной Каролине из-за урагана погибли 39 человек, а в штатах Южная Каролина и Виргиния погибли 9 и 1 человек соответственно.





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