Раздел: Мир
В США почти полсотни человек погибли от урагана
О жертвах сообщили в трех штатах.
Число жертв урагана Флоренс в США увеличилось еще на двачеловека. Таким образом, из-за урагана погибли 49 человек.Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на канцелярию губернатора штата Северная Каролинав четверг, 4 октября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Последними жертвами стали два жителя этого штата. Они погибли в округах Дуплин и Пендер.
Читайте также: В Индии от урагана погибли 30 человек
Всего в Северной Каролине из-за урагана погибли 39 человек, а в штатах Южная Каролина и Виргиния погибли 9 и 1 человек соответственно.
Число жертв урагана Флоренс в США увеличилось еще на двачеловека. Таким образом, из-за урагана погибли 49 человек.Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на канцелярию губернатора штата Северная Каролинав четверг, 4 октября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Последними жертвами стали два жителя этого штата. Они погибли в округах Дуплин и Пендер.
Читайте также: В Индии от урагана погибли 30 человек
Всего в Северной Каролине из-за урагана погибли 39 человек, а в штатах Южная Каролина и Виргиния погибли 9 и 1 человек соответственно.
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