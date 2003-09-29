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Раздел: Мир  
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В США почти полсотни человек погибли от урагана

В США почти полсотни человек погибли от ураганаО жертвах сообщили в трех штатах.

Число жертв урагана Флоренс в США увеличилось еще на двачеловека. Таким образом, из-за урагана погибли 49 человек.Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на канцелярию губернатора штата Северная Каролинав четверг, 4 октября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Последними жертвами стали два жителя этого штата. Они погибли в округах Дуплин и Пендер.

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Всего в Северной Каролине из-за урагана погибли 39 человек, а в штатах Южная Каролина и Виргиния погибли 9 и 1 человек соответственно.
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 Теги: США, ураган, Флоренс, жертвы

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Сегодня, 14:55 » Автор: Алена Шимко
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