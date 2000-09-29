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Раздел: Мир  
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В НАТО сделали заявление о Крымском мосте

В НАТО сделали заявление о Крымском мостеМост назвали незаконным.

Строительство моста через Керченский пролив мешает свободной навигации по Азовскому морю и поэтому является проблемой. НАТО внимательно наблюдает за провокациями России в Азовском море и относится к ним только как к нарушениям РФ в отношении Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

“Я считаю, что есть большие проблемы в свободной навигации по Азовскому морю из-за незаконного строительства Керченского моста, а все союзники считают его незаконным, это серьезная проблема”, – заявил он журналистами в Брюсселе 3 октября. Данная проблема лишь дополнила другие серьезные нарушения Кремля в аннексированном Крыму, добавил дипломат.

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В частности, он напомнил о ситуации с правами человека в оккупированном полуострове. “Даже на оккупированных территориях в соответствии с международными нормами устанавливается ответственность. И четко видно, что Россия не будет нести такую ответственность”, – отметил он.
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 Теги: НАТО, Азовское море, Крымский мост

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Сегодня, 16:04 » Автор: Алена Шимко
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