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Раздел: Мир  
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В Турции прогремел взрыв: семеро погибших

В Турции прогремел взрыв: семеро погибшихВзрыв произошел в районе, населенном курдами.

В результате взрыва, устроенного, вероятно, курдскими повстанцами, в Турции погибли семь солдат. Власти проводят операцию по задержанию нападавших, передает Хроника.инфо со ссылкой на Deutche Welle.

В Турции из-за взрыва, который, вероятно, устроили курдские повстанцы, в четверг, 4 октября, погибли по меньшей мере семь турецких солдат. Об этом сообщил один из лидеров правящей Партии справедливости и развития Турции Нуман Куртулмуш, передает агентство AP. Еще двое солдат получили ранения.

Взрыв произошел на дороге близ города Геркуш в провинции Стамбул, где проживает много курдов. Военные ехали в бронированном автомобиле на защиту строительной площадки в регионе, сообщил Куртулмуш. По данным государственного агентства Anadolu, солдаты направлялись на операцию против повстанцев. Четверо военных погибли на месте, еще трое умерли от ранений в больнице. Агентство Anadolu сообщило, что военные запустили широкомасштабную операцию по задержанию нападавших.

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"Рабочая партия Курдистана" считается террористической организацией в Турции.
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 Теги: Турция, курды, взрыв, жертвы

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Сегодня, 17:46 » Автор: Алена Шимко
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