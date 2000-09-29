Раздел: Мир
В Турции прогремел взрыв: семеро погибших
Взрыв произошел в районе, населенном курдами.
В результате взрыва, устроенного, вероятно, курдскими повстанцами, в Турции погибли семь солдат. Власти проводят операцию по задержанию нападавших, передает Хроника.инфо со ссылкой на Deutche Welle.
В Турции из-за взрыва, который, вероятно, устроили курдские повстанцы, в четверг, 4 октября, погибли по меньшей мере семь турецких солдат. Об этом сообщил один из лидеров правящей Партии справедливости и развития Турции Нуман Куртулмуш, передает агентство AP. Еще двое солдат получили ранения.
Взрыв произошел на дороге близ города Геркуш в провинции Стамбул, где проживает много курдов. Военные ехали в бронированном автомобиле на защиту строительной площадки в регионе, сообщил Куртулмуш. По данным государственного агентства Anadolu, солдаты направлялись на операцию против повстанцев. Четверо военных погибли на месте, еще трое умерли от ранений в больнице. Агентство Anadolu сообщило, что военные запустили широкомасштабную операцию по задержанию нападавших.
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"Рабочая партия Курдистана" считается террористической организацией в Турции.
В результате взрыва, устроенного, вероятно, курдскими повстанцами, в Турции погибли семь солдат. Власти проводят операцию по задержанию нападавших, передает Хроника.инфо со ссылкой на Deutche Welle.
В Турции из-за взрыва, который, вероятно, устроили курдские повстанцы, в четверг, 4 октября, погибли по меньшей мере семь турецких солдат. Об этом сообщил один из лидеров правящей Партии справедливости и развития Турции Нуман Куртулмуш, передает агентство AP. Еще двое солдат получили ранения.
Взрыв произошел на дороге близ города Геркуш в провинции Стамбул, где проживает много курдов. Военные ехали в бронированном автомобиле на защиту строительной площадки в регионе, сообщил Куртулмуш. По данным государственного агентства Anadolu, солдаты направлялись на операцию против повстанцев. Четверо военных погибли на месте, еще трое умерли от ранений в больнице. Агентство Anadolu сообщило, что военные запустили широкомасштабную операцию по задержанию нападавших.
Читайте также: В Турции на свадьбе прогремел взрыв: 8 погибших. Видео
"Рабочая партия Курдистана" считается террористической организацией в Турции.
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