Раздел: Мир
Китай собирается продать гособлигации США
Китай начнет продавать гособлигации уже на следующей недели.
КНР распродаст свои запасы гособлигаций США на $3 млрд. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hubs.
Так, Минфин Китая поручил крупнейшим национальным и мировым инвестбанкам заняться этим вопросом. Предложить покупателям ценные бумаги американского правительства Китай хочет уже на следующей неделе.
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Речь идет о гособлигациях со сроком погашения 5, 10 и 30 лет. С 2004 года Китай распродает ценные бумаги правительства в третий раз и второй раз с начала года.
КНР распродаст свои запасы гособлигаций США на $3 млрд. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hubs.
Так, Минфин Китая поручил крупнейшим национальным и мировым инвестбанкам заняться этим вопросом. Предложить покупателям ценные бумаги американского правительства Китай хочет уже на следующей неделе.
Читайте также: Кабмин собирается продать все госпредприятия
Речь идет о гособлигациях со сроком погашения 5, 10 и 30 лет. С 2004 года Китай распродает ценные бумаги правительства в третий раз и второй раз с начала года.
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