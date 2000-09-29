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Раздел: Мир  
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Китай собирается продать гособлигации США

Китай собирается продать гособлигации СШАКитай начнет продавать гособлигации уже на следующей недели.

КНР распродаст свои запасы гособлигаций США на $3 млрд. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hubs.

Так, Минфин Китая поручил крупнейшим национальным и мировым инвестбанкам заняться этим вопросом. Предложить покупателям ценные бумаги американского правительства Китай хочет уже на следующей неделе.

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Речь идет о гособлигациях со сроком погашения 5, 10 и 30 лет. С 2004 года Китай распродает ценные бумаги правительства в третий раз и второй раз с начала года.
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 Теги: Китай, гособлигации, СШа

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Сегодня, 21:04 » Автор: Едгар Букмирза
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