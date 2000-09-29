Раздел: Мир
В Польше ребенок врезался в президентский кортеж
Ребенка отправили в больницу.
На въезде в Освенцим столкнулся автомобиль из колонны, которая сопровождала президента Польши Анджея Дуду, и девятилетний мальчик на самокате.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.
Ребенок хотел переехать на самокате дорогу, когда врезался в третью машину колонны. Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский рассказал, что Дуда сразу остановил кортеж и подбежал к мальчику. Ребенка немедленно отправили в больницу, а глава государства отправился вместе с ним.
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Никто из тех, кто находился в автомобилях колонны, включая президента, не пострадал. Спихальский указал, что удар был очень мягким. Он добавил, что находится в постоянном контакте с родителями мальчика.
На въезде в Освенцим столкнулся автомобиль из колонны, которая сопровождала президента Польши Анджея Дуду, и девятилетний мальчик на самокате.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.
Ребенок хотел переехать на самокате дорогу, когда врезался в третью машину колонны. Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский рассказал, что Дуда сразу остановил кортеж и подбежал к мальчику. Ребенка немедленно отправили в больницу, а глава государства отправился вместе с ним.
Читайте также: В Киеве президентский кортеж сбил пожилого мужчину, - СМИ
Никто из тех, кто находился в автомобилях колонны, включая президента, не пострадал. Спихальский указал, что удар был очень мягким. Он добавил, что находится в постоянном контакте с родителями мальчика.
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