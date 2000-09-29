Раздел: Мир
В Азии пошли ко дну два контейнеровоза
Экипаж успешно эвакуировался
В Азии затонули два контейнеровоза (длиной примерно по 70 метров), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Судно Sam Ratulangi, которое еще 27 августа отнесло к берегам Мьянмы, в итоге затонуло. Произошло это во время буксировки на верфь для переработки, сообщили местные власти 3 октября.
Судно село на дно кормой и частично остается над водой.
Другой контейнеровоз Ying Hai попал в беду 2 октября – у него произошло смещение контейнеров на правый борт. Экипаж успешно эвакуировался.
Судно пребывало в свободном плавании и утром следующего дня затонуло. ЧП случилось в Тайваньском проливе.
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Напомним, судно для перевозки генеральных грузов Marina унесло на бетонный прибрежный волнолом в японском порту Кавасаки возле Токио. Инцидент произошел 1 октября ночью. 12 членов экипажа покинули судно, о пострадавших не сообщалось.
В Азии затонули два контейнеровоза (длиной примерно по 70 метров), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Судно Sam Ratulangi, которое еще 27 августа отнесло к берегам Мьянмы, в итоге затонуло. Произошло это во время буксировки на верфь для переработки, сообщили местные власти 3 октября.
Судно село на дно кормой и частично остается над водой.
Другой контейнеровоз Ying Hai попал в беду 2 октября – у него произошло смещение контейнеров на правый борт. Экипаж успешно эвакуировался.
Судно пребывало в свободном плавании и утром следующего дня затонуло. ЧП случилось в Тайваньском проливе.
Читайте также: В Японии затонули две многотонные баржи с людьми
Напомним, судно для перевозки генеральных грузов Marina унесло на бетонный прибрежный волнолом в японском порту Кавасаки возле Токио. Инцидент произошел 1 октября ночью. 12 членов экипажа покинули судно, о пострадавших не сообщалось.
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