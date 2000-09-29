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Раздел: Мир  
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Канада присоединилась к обвинениям России в кибератаках

Канада присоединилась к обвинениям России в кибератакахКанадская власть обвинила внешнюю разведку Министерства обороны России (ГРУ) в кибератаках.

"Сегодня Канада присоединяется к своим союзникам в идентификации и изобличении серии вредных киберопераций, совершенных российскими военными. Эти акты являются частью более широкой деятельности российского правительства, которая лежит вне соответствующего поведения, демонстрирует пренебрежение международным правом и подрывает международный порядок, основанный на правилах", – заявили в МИД Канады, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

В ведомстве подчеркнули, что некоторые из этих актов касаются Канады.

"В 2016 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA), независимое международное агентство со штаб-квартирой в Канаде, публично сообщило, что хакерская группа Fancy Bear / APT28 опубликовала конфиденциальные данные атлета на своем сайте, которые она получила незаконно из системы администрирования и менеджмента WADA", – утверждают в МИД.

Правительство Канады называет ГРУ ответственным за этот инцидент. Также Канада обвиняет российскую внешнюю разведку в попытке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия.

Напомним, 4 октября Минюст США предъявил обвинения в причастности к кибератакам семи россиянам, которых подозревают в шпионаже для российских спецслужб.

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До этого об организации ГРУ "неизбирательных и безрассудных" кибератак по всему миру заявили в МИД Великобритании.
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 Теги: Канада, Россия

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Сегодня, 02:03 » Автор: Татьяна Ларина
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