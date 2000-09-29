В Венеции выставили на аукцион места на кладбище

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Британское правительство опубликовало долгосрочную Атомную программу во вторник, 26 марта. В ходе представления программы стоимость электроэнергии так и не огласили, хотя инвесторы считают это обязательным условием перед началом вложений в новые АЭС. Французская фирма EDF и японская Hitachi планируют учавствовать в