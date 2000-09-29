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Раздел: Мир  
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В Венеции выставили на аукцион места на кладбище

В Венеции выставили на аукцион места на кладбищеНа аукционе планируют продать долгосрочную аренду 16 могил общей стоимостью два миллиона евро.

Власти Венеции объявили о проведении аукциона на долгосрочную аренду мест на исторических кладбищах. Об этом сообщила мэрия итальянского города, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что на торги поступят 16 могил, девять из которых находятся на острове Сан-Микеле. Общая стартовая стоимость лотов достигает двух миллионов евро.

Пресс-секретарь мэра Венеции Алессандро Бертази уточнил, что с новыми владельцами будут заключены соглашения сроком на 99 лет.

"Родственники людей, которые были погребены в этих могилах и гробницах, по разным причинам отказались от продления своих договоров. Останки покоившихся перенесены их родными или мэрией в другие места или в городские оссуарии", − пояснил Бертази.

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Он также добавил, что все могилы поступят в распоряжение новых владельцев в различном состоянии, при этом большинство из них требуют значительных вложений.
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 Теги: Венеция, кладбище

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Сегодня, 06:52 » Автор: Татьяна Ларина
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