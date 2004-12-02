Раздел: Мир
США назвали дату вступления Македонии в НАТО
Спор о названии Македонии длится более 25 лет.
США заявили, что Македония может стать членом альянса НАТО в середине 2020 года. К тому моменту соглашение с Грецией должно быть достигнуто, несмотря на попытки России подорвать процесс, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Я считаю, что есть все основания полагать, что Северная Македония может стать членом НАТО уже через 18 месяцев", - заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер в интервью агентству.
Греция требовала изменить название соседней страны, чтобы избежать путаницы с одноименным греческим регионом. Скопье также предостерегали от территориальных претензий на всю историческую Македонию. Из-за спора Афины блокировали вступление Македонии в Евросоюз и НАТО.
Палмер также выразил озабоченность относительно "злостного влияния" России как в Македонии, так и в других странах Балканского полуострова – Сербии, Черногории, Албании, Косово и Боснии и Герцеговине.
Читайте также: Македония получила новое название
Он обвинил Россию в попытках повлиять на правительства и государственные институты этих стран, чтобы остановить процесс евроатлантической интеграции государств. Москва отвергает такие обвинения, обвиняя Запад в том, что это он вмешивается в политику Западных Балкан.
США заявили, что Македония может стать членом альянса НАТО в середине 2020 года. К тому моменту соглашение с Грецией должно быть достигнуто, несмотря на попытки России подорвать процесс, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Я считаю, что есть все основания полагать, что Северная Македония может стать членом НАТО уже через 18 месяцев", - заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер в интервью агентству.
Греция требовала изменить название соседней страны, чтобы избежать путаницы с одноименным греческим регионом. Скопье также предостерегали от территориальных претензий на всю историческую Македонию. Из-за спора Афины блокировали вступление Македонии в Евросоюз и НАТО.
Палмер также выразил озабоченность относительно "злостного влияния" России как в Македонии, так и в других странах Балканского полуострова – Сербии, Черногории, Албании, Косово и Боснии и Герцеговине.
Читайте также: Македония получила новое название
Он обвинил Россию в попытках повлиять на правительства и государственные институты этих стран, чтобы остановить процесс евроатлантической интеграции государств. Москва отвергает такие обвинения, обвиняя Запад в том, что это он вмешивается в политику Западных Балкан.
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